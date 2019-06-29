Leo王秘婚2年！　迎娶圈外美籍女友…入圍金曲被甜讚「以你為榮」

記者陳芊秀／綜合報導

第30屆金曲獎頒獎典禮於6月29日晚間舉行，新出爐的金曲歌王由25歲的Leo王奪得。他克服血友病，從台大社會系輟學，全力實現音樂夢，更早在2年前就和交往5年的圈外美籍女友結婚，入圍金曲更被妻子甜讚「以你為榮！」

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25歲的Leo王，早在2年前就和交往5年的圈外美籍女友結婚，相當低調，他笑說老婆一直很支持他，入圍名單公佈後，老婆除了甜讚以他為榮，金曲當天也會陪著他出席，這次專輯雖沒有關於老婆的歌，但前年在夜貓組的專輯《健康歌曲》，收錄的《妳是我的Wifi》就是送給老婆的作品。

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▲Leo王奪金曲30最佳國語男歌手。（圖／台視提供）

上網一查相關訪談，本名王之佑的Leo王的背景不外乎是血友病患者、台大社會系高材生、樂團「巨大的轟鳴」主唱等資訊，拿起麥克風清唱的他落落大方又有自信，不過正式進入訪談，眼前的準歌王沈靜、話不多，講話前都要經過一番思索，笑起來也十足的像個大男孩，從樂團主唱，跨行進入饒舌，「這張專輯差不多是我終於真正對我的聲音習慣，所以是現在覺得最舒服的作品。」

Leo王早在去年就和「夜貓組」成員春艷，一起入圍金曲獎最佳演唱組合，放眼過去30年來同樣以饒舌歌手身份入圍金曲歌王的，有同門大師兄蛋堡、大前輩大支，他自認自己算是幸運，除了一路走來都受到好的關注，也一直都有得到幫助，這次和李榮浩、ØZI、謝震廷、柯智棠角逐歌王，他打趣說最看好自己得獎，「機會難得，當然要得獎比較好，但就算沒得也很開心，入圍好像就是已經得獎的感覺。」入圍歌手最常被問到是否會準備幸運物，「蕭敬騰說紅內褲沒用，不然我穿金內褲好了，或有可能學周杰倫不穿。」

▲Leo王入圍金曲，笑說要穿金內褲出席。（圖／攝影中心攝）

Leo王小學開始由媽媽拉拔長大，媽媽怕他學壞，對他的管教相當嚴格，因此他一路走好成績「乖孩子」路線，大學從高雄北漂來唸台大，因此當他決定休學時，掀起了一波極大的家庭革命，他採不接受「關說」的先斬後奏態度，媽媽也很強硬，直接宣告斷了他的金援，他只好靠打工維持生活。

於是這段與媽媽矛盾的愛恨糾葛，成為了歌曲《神經兮兮》，還請媽媽擔任歌曲的口白，「這個過程中我還是很在意她的想法，但我不能因為她放棄我的想法。媽媽對我的期待也是一種壓力，但跟媽媽的連結是沒辦法斷開的，媽媽給你的壓力和期望，從小時候一直困擾著你，算是一種情緒勒索吧，這些東西不會真的消失，只要你會在乎爸媽，就還是會存在。」《快樂的甘蔗人》雖然在網路上飽受討論和臆測，但他解釋只是因為先前撿到貓，在幫牠把屎把尿的過程中，忍不住想起媽媽從前也是這樣在照顧他。

現在媽媽還會和阿姨一起去看他的演出，「她知道回不去了，不可能叫我回學校，現在還會叫我穿衣服好看一點，不要太邋遢、穿太醜，這些應該算是比較鼓勵的話了。」

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他的表演風格被封為「ㄎㄧㄤ」的代表，Leo王對於這個評價沒有太多意見，「我表演比較自我一點，想怎樣就怎樣，可能會讓一般人覺得很驚奇、很ㄎㄧㄤ，沒有一定要什麼規矩，反正我做的表演是想做給大家看的表演，大家怎麼定義都不會真的定義我。」不過他提到自己曾經因為表演時流汗流太多，導致特地買的專業耳機，一邊故障聽不見，他一氣之下把故障的耳機剪掉，過一陣子拿去給人家修反而花更多錢，笑說是自己做過的ㄎㄧㄤ事之一。

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