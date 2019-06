記者潘慧中/綜合報導

第30屆金曲獎29日隆重登場,由Lulu(黃路梓茵)獨挑大樑主持。目前準備頒發的是最佳專輯製作人,本屆入圍的有陳建騏《垂直活著,水平留戀著。》、王雙駿《L.O.V.E.=愛》、甯子達、岑寧兒《Nothing is under control》、Linus of Hollywood、Joanna Wang、Andrew Page《Modern Tragedy》和荒井十一《幻》,最終得獎的是王雙駿。

▲陳奕迅、岑寧兒代領獎項。(圖/翻攝自Hami Video)



陳奕迅代替王雙駿領獎,他轉達對方的得獎感言,「謝謝老婆和小孩。」陳奕迅是《L.O.V.E.=愛》的主唱,合聲岑寧兒也有上台說話,其中她不忘提起參與吉他彈奏的已故盧凱彤,「謝謝她的精神留下來,《海裡睡人》是她寫的歌,謝謝盧凱彤!」顯見他們的好交情,也讓不少網友看紅了眼。

▲▼陳奕迅、岑寧兒代替得獎者發表感言。(圖/翻攝自Hami Video)



