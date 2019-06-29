金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

▲Leo王有血友病，曾被說怪咖。（圖／台灣拜耳）

記者盧薇淩／台北報導

嘻哈歌手Leo王為重度血友病患，透露從小因罹患血友病，拋棄喜歡的籃球避免受傷，小學穿著護膝上學，成為同學間關注焦點，更因此被貼上「怪咖」標籤。不過也因為無法戶外運動，反而發展音樂興趣，至今對抗病魔已經24年，習慣吃藥、注射與病魔，他樂觀說：「我已經學會與它和平共處，安啦！」

請繼續往下閱讀...

Leo王學生時代成績優異，參賽總能獲得獎項，以前很愛打籃球，但經常受傷，這對血友病患者而言很危險，因此開始從靜態的音樂中抒發，自高中起即組樂團，2015年以巨大轟鳴樂團主唱拿下金音獎「最佳現場」獎項，也接連入圍金音獎。雖然小時候常被貼上「怪咖」標籤，但他慶幸有些好友替他打氣，「每次交新朋友時，我都會大方告知病情，這樣朋友才知道怎麼救我啊，而且每次舞台演出，也會注意讓自己避免太嗨而受傷！」

▲Leo王放棄台大學業。（圖／台灣拜耳）

一直與病魔奮戰，Leo王很有想法，原本是台大社會系的他，大學念一半就辦理休學，全新投入音樂創作，至今有60首作品，他笑說，創作就在電腦與麥克風前堵靈感，有感覺時很隨興的立即錄唱。他喜歡不停地巡演，因為這樣才不會因為空閒下來，面對病情，Leo王樂觀說，病魔已跟了24年，吃藥、注射已成生活必備的，「但這不可怕，我已經學會與它和平共處，安啦！」

►►►更多Leo王金曲帥照請按此