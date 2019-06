記者潘慧中/綜合報導

第30屆金曲獎29日隆重登場,由Lulu(黃路梓茵)獨挑大樑主持。目前準備頒發的是最佳國語專輯的獎項,本屆入圍的有謝震廷《愛麗絲 Where Are We Going ?》、Leo王《無病呻吟有情抒情》、艾怡良《垂直活著,水平留戀著。》、孫盛希《希遊記》、蔡依林《Ugly Beauty》、ØZI《ØZI The Album》和林憶蓮《0》,最終得獎的是孫盛希《希遊記》。

▲孫盛希謙虛向入圍者鞠躬致意。(圖/翻攝自Hami Video)

一聽到得獎者,蔡依林溫暖送給孫盛希一個大大的擁抱。孫盛希坦言剛剛一度放空,所以上台發表得獎感言時,她一度不知道該說什麼,整理好情緒後,她謝謝幕後所有幫忙她製作專輯的工作人員,也不忘謝謝到場的家人以及在天上的媽媽,感言令人為之動容。

▲▼孫盛希。(圖/翻攝自Hami Video)



