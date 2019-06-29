金曲獎／恭喜Leo王封「歌王」奪國語男歌手！　喊話媽：別再情緒勒索

記者劉宜庭／綜合報導

第30屆金曲獎於29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持典禮。其中，「最佳國語男歌手」獎項由莫文蔚頒發，最後宣布結果，由Leo王登上歌王寶座！

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▲Leo王封歌王！（圖／翻攝自Hami Video）

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Leo王分享自己從台大休學的經歷，為此受到一些壓力，如今封歌王，他先是笑說，「不要再這樣情緒勒索，媽！」同時，他也坦言，身為一個創作者，「一直以來，我想要寫什麼就寫什麼，我認為，這是一件最重要最重要最重要最重要的事！」

來自高雄的Leo王可說是《顏社》旗下最狂饒舌歌手，當初為了北上考台北的學校，自此開啟他的音樂道路，從一開始玩樂團最後轉型為饒舌歌手，2018年與春艷組成「夜貓組」更入圍金曲「最佳演唱組合」。

今年Leo王又以專輯《無病呻吟有情抒情》入圍此屆金曲「最佳國語男歌手」和「最佳國語專輯」，大學時期為了玩音樂中途輟學，害媽媽差點氣死，如今入圍金曲最佳國語男歌手他坦言真的又驚又喜。

新專輯《有病呻吟有情抒情》充滿抱怨呻吟和感性抒情，裡面主角則是Leo王的媽媽，其中一曲《神經兮兮》更請到母親錄製副歌人聲，另一首《快樂的甘蔗人》則是對母親暖心告白，感謝養育之恩。

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