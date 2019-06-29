金曲獎／恭喜！林憶蓮封歌后　打敗「死亡之組」奪最佳女歌手

記者李湘文／綜合報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋舉行，「最佳國語女歌手」獎項由去年的得獎人徐佳瑩頒發，艾怡良、孫盛希、岑寧兒、蔡依林、林憶蓮5位實力女唱將競爭。今林憶蓮缺席，4位到場的準歌后牽起手等待結果公布，最終徐佳瑩喊出得獎人名，新的歌后寶座由林憶蓮奪得，得到全場熱烈掌聲。

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▲林憶蓮成為歌后。（圖／上引娛樂）

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林憶蓮近幾年行事低調，今天也缺席金曲獎頒獎典禮，由陳鎮川代為上場領獎。他笑說：「Sandy過著平淡簡單的生活，連我都不容易見到她。」但還是代她表達了感謝，簡單說幾句話就帶著獎盃下台，快速結束致詞。

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▲陳鎮川代林憶蓮領獎。（圖／翻攝自Hami Video）

林憶蓮去年底推出睽違6年的專輯《0》，這張曾被盛傳有可能是她引退歌壇前的最後一張作品，由交往7年的鼓手男友恭碩良擔任製作人之一，走的是搖滾路線，但其中有靜謐、內斂，又為傳統認知上的搖滾增添不少輕柔，既輕也重，更是與上一張專輯《蓋亞》的電子、爵士風格截然不同。

專輯中的首波主打歌曲《沙文》，由五月天阿信和吳青峰聯手打造，入圍本屆金曲年度「最佳國語女歌手」和「最佳歌曲」，歌曲探討遭性侵的女性內心的憤怒，傳達女性長久以來遭遇的壓抑與不公的現象。

林憶蓮出道36年有自己生活步調，鮮少公開露面受訪，私生活神秘，但關於音樂及創作的嘗試卻從不停步，用音樂來說話，不論是曲風、演唱會演出形式的不斷創新，抑或是放下天后身段參加《歌手2017》等節目，即便當年《蓋亞》的前衛路線引發討論，但事後證明這張專輯再度為她的音樂生涯立下重要的里程碑，她從不在意外界如何評斷她，或商業市場如何回饋，在音樂路上的求新求變，是她至今仍能在歌壇屹立不搖的最大原因。

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