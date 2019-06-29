ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／恭喜！林憶蓮封歌后　打敗「死亡之組」奪最佳女歌手

記者李湘文／綜合報導

第30屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋舉行，「最佳國語女歌手」獎項由去年的得獎人徐佳瑩頒發，艾怡良、孫盛希、岑寧兒、蔡依林、林憶蓮5位實力女唱將競爭。今林憶蓮缺席，4位到場的準歌后牽起手等待結果公布，最終徐佳瑩喊出得獎人名，新的歌后寶座由林憶蓮奪得，得到全場熱烈掌聲。

►【第30屆金曲獎得獎名單】看這裡

▲▼林憶蓮在香港演唱會。（圖／上引娛樂）

▲林憶蓮成為歌后。（圖／上引娛樂）

請繼續往下閱讀...

林憶蓮近幾年行事低調，今天也缺席金曲獎頒獎典禮，由陳鎮川代為上場領獎。他笑說：「Sandy過著平淡簡單的生活，連我都不容易見到她。」但還是代她表達了感謝，簡單說幾句話就帶著獎盃下台，快速結束致詞。

►更多【第30屆金曲獎】相關新聞

▲▼金曲頒獎典禮－【最佳國語女歌手】林憶蓮，代領。（圖／翻攝自Hami Video）

▲陳鎮川代林憶蓮領獎。（圖／翻攝自Hami Video）

林憶蓮去年底推出睽違6年的專輯《0》，這張曾被盛傳有可能是她引退歌壇前的最後一張作品，由交往7年的鼓手男友恭碩良擔任製作人之一，走的是搖滾路線，但其中有靜謐、內斂，又為傳統認知上的搖滾增添不少輕柔，既輕也重，更是與上一張專輯《蓋亞》的電子、爵士風格截然不同。

專輯中的首波主打歌曲《沙文》，由五月天阿信和吳青峰聯手打造，入圍本屆金曲年度「最佳國語女歌手」和「最佳歌曲」，歌曲探討遭性侵的女性內心的憤怒，傳達女性長久以來遭遇的壓抑與不公的現象。

林憶蓮出道36年有自己生活步調，鮮少公開露面受訪，私生活神秘，但關於音樂及創作的嘗試卻從不停步，用音樂來說話，不論是曲風、演唱會演出形式的不斷創新，抑或是放下天后身段參加《歌手2017》等節目，即便當年《蓋亞》的前衛路線引發討論，但事後證明這張專輯再度為她的音樂生涯立下重要的里程碑，她從不在意外界如何評斷她，或商業市場如何回饋，在音樂路上的求新求變，是她至今仍能在歌壇屹立不搖的最大原因。

►決戰金曲30填字王大挑戰﻿

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

推薦閱讀

金曲獎／岑寧兒、陳奕迅代領！　感言「沒忘記盧凱彤」網QQ感動哭

金曲獎／岑寧兒、陳奕迅代領！　感言「沒忘記盧凱彤」網QQ感動哭

金曲獎／閃靈林昶佐一早還在跑選區！出門跟女兒預言：阿爸要去領獎

金曲獎／閃靈林昶佐一早還在跑選區！出門跟女兒預言：阿爸要去領獎

金曲獎／蔡依林、艾怡良「變童顏小女孩」　國語4準歌后受訪娃娃音Q炸！

金曲獎／蔡依林、艾怡良「變童顏小女孩」　國語4準歌后受訪娃娃音Q炸！

金曲獎／恭喜Leo王封「歌王」奪國語男歌手！　喊話媽：別再情緒勒索

金曲獎／恭喜Leo王封「歌王」奪國語男歌手！　喊話媽：別再情緒勒索

金曲內幕／廣告時間何韻詩狂喊「去投票」：守住台灣，守住香港！

金曲內幕／廣告時間何韻詩狂喊「去投票」：守住台灣，守住香港！

金曲獎／打敗蔡依林陳星翰！　余佳倫、黃宣奪最佳單曲製作人

金曲獎／打敗蔡依林陳星翰！　余佳倫、黃宣奪最佳單曲製作人

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

金曲獎／蔡依林壓軸《怪美的》超強舞台嗨炸全場　網跪了：根本葛萊美級

金曲獎／蔡依林壓軸《怪美的》超強舞台嗨炸全場　網跪了：根本葛萊美級

【不斷更新】歌后出爐！林憶蓮拿下最佳國語女歌手獎

【不斷更新】歌后出爐！林憶蓮拿下最佳國語女歌手獎

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

五月天喊蔡依林「孩子的媽」原因曝光！　阿信下台秒發5字道賀…7.8萬人推爆

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

宋仲基爸爸簡訊曝光！　「我家漂亮的兒媳婦」真心喊話宋慧喬…惹哭網友了

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金曲獎, 金曲30典禮, 金曲30, 第30屆金曲獎, 2019金曲獎, 徐佳瑩, 林憶蓮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金曲獎／孫盛希後台「謝謝男友」：多年陪伴，給我很多靈感！
  2. 金曲獎／必看6大亮點！S.H.E隔7年金曲合體　蔡依林「台上抱阿信」甜炸
  3. 金曲獎／蔡依林出道20年：沒想過還有人聽我唱歌　拿獎爽喊：下班！
  4. 金曲獎／林憶蓮勝出蔡依林關鍵曝光！　一致通過「打敗她太難」
  5. 金曲獎／首位嘻哈歌王！LEO王爆冷奪位　蔡依林林憶蓮2獎大贏家
  6. Leo王秘婚2年！　迎娶圈外美籍女友…入圍金曲被甜讚「以你為榮」
  7. 五月天喊蔡依林「孩子的媽」原因曝光！　阿信下台秒發5字道賀…7.8萬人推爆
  8. 歌王Leo王「考上台大卻輟學」！　媽媽被氣死：學生就是要唸書
  9. 金曲獎／蔡依林《Ugly Beauty》奪年度專輯大獎！
  10. 金曲獎／蔡依林暖送擁抱！　孫盛希奪最佳國語專輯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366