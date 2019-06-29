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金曲獎／蔡依林《Ugly Beauty》奪年度專輯大獎！

記者劉宜庭／綜合報導

第30屆金曲獎於29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持典禮。至於整場典禮的壓軸大獎「年度專輯獎」，由陳奕迅頒發，最後宣布由蔡依林《Ugly Beauty》奪下！

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▲▼金曲頒獎典禮－【年度專輯】蔡依林《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

▲蔡依林奪得年度專輯大獎。（圖／翻攝自Hami Video）

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蔡依林感謝工作團隊，坦言該張專輯，讓她找到最真實的自己，也感謝身邊的人放心讓她做自已，「歷年來，我花最多心思去了解我自己的一張專輯。」

期間，陳星翰似乎以為蔡依林會激動淚崩，貼心遞上衛生紙，沒想到Jolin笑著揮手拒絕，逗趣互動也成為意外小插曲。

▲▼金曲頒獎典禮－【年度專輯】蔡依林《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－【年度專輯】蔡依林《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

▲陳星翰為蔡依林遞上衛生紙。（圖／翻攝自Hami Video）

天后蔡依林睽違4年，終於在2018年12月帶著全新專輯《UGLY BEAUTY》回歸樂壇，新作品回歸內心層面，音樂和MV皆大獲好評。她此次二度入圍，也是她繼《舞孃》拿下最佳國語女歌手獎後，再度角逐歌后，專輯中一〈玫瑰少年〉也一舉入圍年度最佳歌曲獎。

蔡依林的《UGLY BEAUTY》更入圍七大項，成為第30屆金曲獎入圍大贏家，包括最佳國語專輯、最佳國語女歌手、最佳單曲製作人、最佳演唱錄音專輯獎、最佳音樂錄影帶獎、年度專輯、年度歌曲。

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