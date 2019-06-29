金曲獎／陳建年後台哽咽：我不專業！　吐露「警界歌王」背後心酸

記者洪文／台北報導

金曲歌王陳建年以《黑熊森林電影原聲帶》奪下第30屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人，得獎之後卻在後台吐露心酸：「我以前是個警察，我一直覺得我不專業，但是我相信努力的人會有好結果。」低調的他面對過去警界朋友、觀光客的熱情，讓他只想要逃避。

▲陳建年。（圖／攝影中心攝）



陳建年謙虛表示：「我一直覺得我不專業，但是我相信努力的人會獲得好結果，「因為我以前是個警察，因為喜歡音樂，把很多時間投入在音樂上，因為不專業所以做得很辛苦，畢竟我不是科班出來的，也是因為如此，我在做這些音樂很辛苦，有時候想要做彈奏的音樂，可是做不出來，想要找朋友來幫忙，又不知道怎麼做。」

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其實陳建年2000年曾以《海洋》拿下金曲歌王，至今拿了4座金曲獎，回到家鄉也是警界的熱門人物，直到2017年才退休，一直保持兩種身分的他坦言：「我其實不喜歡在警察界講到做音樂的部分，如果講了好像在突顯自己、膨脹自己，我盡可能保持低調，警界朋友看到我都是『他得過金曲獎』，可是我就不是藝人，不了解這種生態，所以我一直在迴避觀光客，我就不想回答這些問題，謝謝他們的熱情與欣賞，我一直想要避開，可以安靜一下。」

▲陳建年。（圖／攝影中心攝）



至於何時再開口唱歌？多年未發行演唱專輯的陳建年笑說：「好像不得不，我得了獎也不敢期許什麼，這當然是我的興趣，可是我的人生不只有音樂，我還喜歡爬山、潛水、騎單車環島，我希望喜歡我音樂的人都可以人生豐富的。」不過音樂還是他的興趣之一，分享音樂對他來說很快樂，「還是會繼續努力的。」