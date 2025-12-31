《21世紀大君夫人》播出時間曝！IU倒追邊佑錫：和我結婚　網暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星邊佑錫2024年演完《背著善宰跑》爆紅，緊接著宣布接下新戲《21世紀大君夫人》，首度合作「國民女星」IU，高顏值的卡司光是公布就引起暴動。戲劇在30日首度公開預告，IU化身財閥女總裁，主動向「王的兒子」邊佑錫求婚，傲嬌又有自信的角色設定令粉絲驚呼連連，留言區熱議「這個組合不看對不起自己」、「我從官宣的時候等到現在」。

《21世紀大君夫人》以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，女主角IU是平民出身，卻是韓國財力排名第一財閥家族的二女兒，男主角邊佑錫則與她相反，身為大韓民國皇帝的二兒子「李安大君」，卻沒權也沒勢，選擇與IU契約結婚。

戲劇30日正式公開預告片，IU氣場超強宛如《德魯納酒店》張滿月社長再次登場，女總裁氣勢滿分，唯獨對於「身份」很在意，在得知可以透過政治聯姻讓身份改變，主動向大君邊佑錫求婚「您要和我結婚吧！」展開追愛大作戰。

邊佑錫帥出新高度，磁性嗓音更是讓觀眾直呼「要暈倒了」，尤其是當換上宮廷服裝時，190公分襯托出皇室優雅氣質，40秒預告引起熱烈迴響，而預告裡正式官宣戲劇預計在2026年春天播出，也讓粉絲嗨喊「等不及了」、「春天還好久」、「希望快點開播」。