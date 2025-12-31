一輩子不原諒！曹西平生前鬧翻4兄弟「對簿公堂」內幕曝　昔淚訴真心換絕情

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平29日深夜驚傳在三重住家驟然辭世，享年66歲。由於曹西平多年與4個兄弟不相往來，因此二哥接獲死訊時婉拒出面處理，一度陷入僵局，後經三哥前妻、歌手龍千玉協調，暫定委由乾兒子Jeremy全權處理後事。乾兒子事後再發聲明，確定三哥曹南平將返台出席告別式。事實上，曹西平生前從不避諱提家醜，直言兄弟造成他極大的陰影，怒批：「我這一輩子都不會原諒他們，因為我今天過這樣的日子都拜你們所賜。」

▲曹西平生前鬧翻兄弟，每年過年都一個人過。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平形容自己的人生如八點檔，家醜是他心中永遠的痛，他曾在節目《開運鑑定團》談及，家庭在曹媽媽過世後一夕變調，「媽媽的葬禮更好笑，有人從國外回來竟然不願意上台，他說『我討厭大哥，不要跟他站在一起』，這個理由能接受嗎？五個人就有兩個人沒站上去。」

曹西平出道逾40年，過去他將血汗錢幾乎都交給媽媽，媽媽把錢其中一部分投資中國、美國房產，也協助小弟赴美留學。然而母親辭世後，當他向兄弟們討論財產分配時，卻被大哥、二哥以「投資就像掉進水裡」為由推託。後續兄弟對簿公堂，由於中國房產登記在母親名下，最終由大哥取得一棟12層樓的大樓，每年可收取超過百萬租金，曹西平卻未分得任何款項。

曹西平也把美國的房子讓給哥哥住，10多年來沒收過對方一毛錢，當年因為獨自照顧年邁的父親，去要錢時反被冷漠對待，全家人都在逃避責任，「我每個月要揹台中三棟房子，總共1500萬被銀行拿去抵押，都是我爸爸的名字，為什麼我用真心換絕情，我對你們這樣，你們怎麼這樣對我，我無法理解。」

▲曹西平痛批家人狠心。（圖／翻攝自YouTube／開運鑑定團）

即便被捅刀、承受巨大壓力，但最讓曹西平最痛心的是，爸爸過世時，兄弟們竟沒有一個人回來。他當場落淚說：「記者通知他們，沒有人回來，不知道爸爸造了什麼孽，要這樣對待他？沒有一個人照顧，我去求他們，你人不來錢要來，但一個人不順孝可以找很多理由。」

▲曹西平落淚，背後承受相當大的壓力。（圖／翻攝自YouTube／開運鑑定團）

曹西平難以釋懷兄弟們的糾葛，感嘆說：「我本來應該更年輕、更快樂，我是一個愛表演的人，我怎麼會弄到圓形禿，我以前是一個躺下去就睡著的人，現在都要躺很久，造成我金錢的恐慌。你們答應我的事都跳票，你們最起碼要的對起你的爸爸媽媽。」