香港大咖混血男神驚喜來台跨年！　幕後推手「竟是玖壹壹春風」

記者蔡琛儀／台北報導

香港混血男神魏浚笙首部擔綱男主角的電影《殺手#4》在今年金馬獎風光入圍5個技術獎項，而他也把首次離開香港的海外跨年獻給台南，在今晚的台南跨年演唱會獻唱，他開心表示：「收到這個邀請的緣分很奇妙，因為拍攝《殺手#4》認識了春風哥，他非常熱心推薦我來台南跨年演出，所以特別感謝他的牽線！」

▲ 香港男神魏浚笙首度來台唱跨年。（圖／好樂行銷提供）

魏浚笙在片中飾演和玖壹壹春風有不少精彩對手戲。兩人在戲中亦敵亦友，戲外春風就像個大哥一樣，經常向魏浚笙分享台南文化與美食，得知他有意唱海外跨年，大力推薦促成，魏浚笙說：「這是我第一次來台南，第一次在海外跨年，心情超級興奮！」

他今晚將準備〈My Head〉、〈失約巴黎〉等四首歌曲，團隊擔心觀眾對他的粵語歌不熟，貼心準備了國語音譯字幕，讓大家今晚能邊看邊跟著他一起唱；此外，得知接在他後面上台的是偶像八三夭，讓魏浚笙開心到不行：「我欣賞他們很久了，他們的音樂充滿爆發力，覺得我們好有緣分，我表演完後緊接著就是他們，所以我一定會留在現場好好欣賞。」

▲魏浚笙期待品嚐台南美食。（圖／好樂行銷提供）

彩排演出結束後，魏浚笙也留了一點時間想要好好感受台南的氛圍與溫度，「早就聽說台南連滷肉飯都帶甜味，希望這次可以吃到滷肉飯、牛肉湯、牛肉火鍋、碗粿，這些都列在我的必吃清單上，也歡迎台南粉絲推薦我更多隱藏版地道美味。」新的一年，魏浚笙希望能繼續推出更多音樂作品，也期待能參與台灣影視作品演出，也許願明年可以挑戰趕場唱跨年場。