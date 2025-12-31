綠島跨年被告知「溫泉煮過的蝦不會過敏」　八點檔女星一吃出事了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》日前順利殺青，演員錦雯特別相約劇中夥伴張家瑋、程雅晨，一起前往綠島迎接跨年，三人因戲結緣、感情深厚，也為2026年留下難忘回憶。劇中張家瑋與程雅晨同時飾演吳政澔的女友，戲外更培養出好交情，這次相揪到綠島跨年、潛水、泡朝日溫泉，笑稱是「八點檔姊妹旅」。

▲錦雯與張家瑋、程雅晨到綠島跨年。（圖／民視提供）

錦雯表示，這已是她第六年參與「綠島海陸跨年」，今年的水底攝影師與導演是袁緒虎，能再次合作讓她十分開心。她透露，光是海底拍攝團隊加上教練就超過35人，場面浩大，希望透過海陸跨年的美麗畫面，讓全世界看見綠島之美，也鼓勵大家冬天也能來綠島潛水、泡湯、放空、好好放鬆。

▲錦雯與張家瑋、程雅晨到綠島跨年。（圖／民視提供）

程雅晨過去曾在綠島當過小幫手，這次舊地重遊滿滿回憶。她透露，上次來沒機會體驗朝日溫泉，這次終於如願，沒想到卻發生小插曲。原來因為錦雯的教練說「溫泉煮過的蝦不會過敏」。

▲錦雯與張家瑋、程雅晨到綠島跨年。（圖／民視提供）

後來，程雅晨她嘗試吃了一口卻立刻過敏，嚇得錦雯慌張衝去買可樂給她喝，結果她反而因為緊張抽筋，所幸泡了朝日溫泉後身體立刻舒緩，她笑說「真的很神奇、超療癒！」

▲錦雯與張家瑋、程雅晨到綠島跨年。（圖／民視提供）

張家瑋則首次體驗綠島海底世界，熱愛拍照的她原本對潛水不太有信心，沒想到一看到海龜，立刻變身潛水高手，與海龜一同暢遊，拍下許多美照，直呼此行圓夢。

▲錦雯與張家瑋、程雅晨到綠島跨年。（圖／民視提供）

談到一起跨年的好友們，錦雯笑說大家仍為民視新戲《豆腐媽媽》努力打拼，她也很開心能協助宮美樂進錄音室創作〈豆腐媽媽〉與〈Wonderful〉兩首作品。熱愛音樂的她更盛讚宮美樂才華洋溢，感性表示「很感謝在民視結緣這麼多好朋友，也希望大家繼續支持民視八點檔。」

▲錦雯與宮美樂。（圖／民視提供）