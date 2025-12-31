賓賓哥又有爭議！遭爆涉逃稅、已婚「仍有紅粉知己」　本人發聲回擊喊告

記者孟育民／台北報導

網紅「賓賓哥」江建樺近來爭議不斷，先是在醫院、校園直播遭到撻伐，又爆出疑透過直播販售劣質泰國佛牌、古曼童，涉嫌斂財金額高達上億元，遭指有逃漏稅嫌疑，該名爆料者已向國稅者檢舉。如今賓賓哥又遭週刊爆出，他不僅謊報年齡，還隱瞞已婚身分。對此，賓賓哥透過經紀公司回應了。

▲賓賓哥感情生活成謎。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

賓賓哥自稱是34歲，近日遭粉絲爆料稱他應該為43歲，而堅稱單身的賓賓哥，爆出身邊經常有一位紅粉知己相陪，，兩人不僅有情侶飾品還會穿情侶裝，女方經常為賓賓哥打理事務，還有人稱女子為「大嫂」等，據悉，該女子年紀40多歲，綽號「寶爺」，賓賓哥的父母「默許」兒子出軌但嚴禁離婚。

對此，賓賓哥再次強調自己絕無逃稅或違法情事，「本次爆料中，已有多項內容與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害。對此，我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。」

至於感情一事，他則說：「賓賓哥深知自己身為公眾人物，始終謹守分寸，將心力專注於社會公益與正向影響。至於私人感情生活，向來低調、不願多做描述，亦與公益事務及社會責任無直接關聯，文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。」