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抓到了吧！吳宗憲看到康康入圍金曲獎　秒吐槽：質疑公正性

記者李玟儀／綜合報導

第30屆金曲獎在29日晚間盛大舉行，綜藝節目《小明星大跟班》特別製作「憲哥坐鎮預測」單元，要預測誰會是本屆金曲得主。來賓中康康唱歌多年第一次入圍最佳台語男歌手獎，結果卻被吳宗憲吐槽，「我們一直在質疑它的公正性！」

▲▼吳宗憲噹康康入圍金曲獎。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲噹康康入圍金曲獎。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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▲▼吳宗憲噹康康入圍金曲獎。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

康康從1997年出道至今22年，卻是第一次入圍金曲獎，他自嘲得獎運不佳，過去曾和吳宗憲搭檔主持《周日八點黨》，結果一離開，吳宗憲就得獎了，和張菲搭檔主持《綜藝大哥大》，也是一離開菲哥就獲獎，神之巧合讓他很無奈，因此打定主意，這次金曲不管有沒有得獎，慶功宴照樣舉行。

對此，星座專家安格斯分析，康康是雙子座，雙子座在2019年來說容易呈現年初很紅，年中陷入麻煩，此外，近幾年雙子的健康方面稍差，有「多頭馬車，積勞成疾」的狀況，身心靈方面都會受影響，特別是在2018年時影響最大，只要挺過，2019年狀態就會漸漸往上。

▲▼吳宗憲噹康康入圍金曲獎。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼安格斯分析得獎運。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲噹康康入圍金曲獎。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

此外安格斯也提醒康康，要鎖定正確的方向，並且加強形象，提升大眾對作品的認同，最關鍵的是第三點，「坐三望二，以紅應戰」，他解釋雙子的狀態就是2019年一開始衝得第一，但會下跌到一半，重新調整往上衝的幅度又不如最初，「所以從三爬到二這個位置，會是雙子今年最可能出現的狀況。」

▲▼吳宗憲噹康康入圍金曲獎。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲雙子座的康康在2019年的運勢是「坐三望二」。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

但安格斯也提醒，所謂的「以紅應戰」指得是，只要是登台見人的場合，內或外只要任何一個紅色點綴的物品，對於運勢會有所提升。另外安格斯也提到本月底天蠍座運氣非常好，「照理來說不太應該空手而歸」，而射手在財運方面運勢也不錯，或許可以拭目以待今晚頒獎典禮，印證金曲獲獎分析是否準確。

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

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吳宗憲, 小明星大跟班, 金曲30, 金曲獎, 第30屆金曲獎, 康康

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