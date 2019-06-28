唐藝昕婚禮「宋茜伴娘穿這樣」！有禮貌公主紗裙　網推：新娘超有良心

記者李玟儀／綜合報導

《後宮甄嬛傳》「祺貴人」唐藝昕在27日和交往9年的男友張若昀在愛爾蘭結婚，由宋茜、李沁、沈夢辰擔任組成伴娘團，伴郎則有井柏然、劉昊然及郭麒麟，其中宋茜是第一次當伴娘，引起粉絲高度關注。

▲張若昀婚禮，宋茜當伴娘。（圖／翻攝自微博）

宋茜的伴娘初體驗獻給唐藝昕，她提前飛到愛爾蘭和新人會合，也抽空當起遊客觀光當地美景，身穿芥末綠色西裝外套，內搭黑色上衣，戴上墨鏡迎著風，背景是當地的藍天與自然景觀，難得放下工作的她臉上掛著燦爛笑容，看得出來心情非常好。

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▲新人、伴郎、伴娘。（圖／翻攝自微博）

有網友曝光唐藝昕婚禮現場的照片，張若昀夫婦站在台上，伴郎、伴娘及司儀馬思純坐在前方台階上，伴郎全是黑色西裝別上領結，胸前配戴香檳色胸花，服裝和新郎具有一致性，新娘則是身穿湖水綠色的禮服，手持小捧花，胸前小露性感、紗質裙襬唯美但不會過度搶鏡，可以看得出來新娘很用心。

▲井柏然幫馬思純搶到捧花。（圖／翻攝自微博）

另外負責擔任婚禮司儀的馬思純似乎很興奮，一個晚上連續發了4則動態，先是稱：「搶親頭一回，伴郎頭一回，被整頭一回，我整個人頭一回興奮成這樣，小馬，是條漢子。」2個小時後又嗨喊：「我搶到了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。」原來是搶到捧花了，不過她隨後補充是井柏然縱身一躍，幫她圓了參加婚禮的終極目標。