《玩命關頭：特別行動》完整預告！巨石強森「拖直升機墜海」超扯神技網看呆

記者李玟儀／綜合報導

《玩命關頭》外傳電影《玩命關頭：特別行動》在28日釋出終極版中文預告，劇情將以巨石強森和傑森史塔森攜手合作為主軸，共同阻止國際恐怖分子的威脅行動。

▲《玩命關頭：特別行動》。（圖／翻攝自臉書／【玩命關頭】電影粉絲專屬頁面）

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在《玩命關頭》系列電影中，巨石強森是美國外交安全處的探員，但傑森史塔森卻是作惡多端的罪犯，一正一邪的他們要在外傳中合作，果然在預告一開始就出現掏槍互嗆、互罵腦殘的場面，不過正如凡妮莎寇比飾演的「海蒂蕭」所說：「我們若是不合作，數十億人會死。」兩人決定攜手打擊犯罪嚴防恐怖分子。

▲▼巨石強森拋出鎖鏈，直接要把直升機拖下海。（圖／翻攝自YouTube／環球影片 官方頻道）

過去巨石強森曾透露路克哈柏和戴克蕭的關係，他認為2個角色在出身、興趣、人生態度、價值觀都相差許多，就算不甘願，仍是被彼此吸引，最後走在一起，雖然看不慣彼此，仍會支持對方，但他們嘴巴上絕對不會承認這一點。

而預告中少不了《玩命》系列電影裡不可或缺的各種驚心動魄場面，像是為了躲避追擊，從行進中的大貨車底盤下縫隙驚險穿越，反派角色「布列斯頓」（伊卓瑞斯艾巴飾演）也有騎機車穿越火海、一次在6輛車車頂騎行的高難度場面。

▲《玩命關頭：特別行動》。（圖／翻攝自臉書／【玩命關頭】電影粉絲專屬頁面）

但最難以想像的畫面可能是傑森史塔森駕駛越野車，巨石強森站在車上甩出鎖鏈，牢牢綑綁住直升機，徒手將一架直升機拖下高空俯衝懸崖朝著大海墜落，驚人場面看起來很熱血沸騰，卻也免不了被網友虧：「特效滿滿CG味道。」不過究竟影片會如何呈現完整故事，影迷不妨親自走入電影院觀賞，7月31日全台同步上映。