記者李玟儀／綜合報導

大陸演員張若昀和交往9年的唐藝昕27日在愛爾蘭結婚，這一對情侶從交往到公開再到結婚，一直受到網友高度關注，隨著很多明星情侶分手，他們成了許多人對於愛情信任、憧憬的代表cp，如今戀情開花結果，過去他曾寫下有關女方一切細節的「備忘錄」再度受到討論。

▲▼張若昀、唐藝昕愛爾蘭婚禮。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

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張若昀在2011年時，當時和唐藝昕的戀情尚未公開，但他寫的備忘錄卻紅遍網路，裡面記載了有關女孩的一切，這則「關於她的備忘錄」寫著7項細節。

1.她愛吃櫻桃，笑起來很甜。

2.她喜歡獨當一面，也需要小鳥依人，

3.她笑得再甜，走得再倔，也別覺得她就不是水做的。

4.男人不該情緒化。保護她、相信她、支持而不要支配她。

5.做她的大地，別做她的天。

6.她喜歡浪漫，可浪漫不是一切，懂她，比陪她浪漫重要。

7.愛她吧！不用說服自己。

▲▼張若昀、唐藝昕愛爾蘭婚禮。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

如今張若昀如願把唐藝昕娶回家，「他娶了備忘錄裡的女孩」成了這段愛情長跑的美麗結局。婚禮當天，在愛爾蘭古堡前的草地上，他騎在白馬上進入會場，十足白馬王子的風範，唐藝昕挽著爸爸緩緩而入，他從岳父手中接過女孩，牢牢握著女孩的手，交換戒指候小倆口並肩站在一起接受賓客祝福，微風吹動揚起新娘的頭紗，在清澈的藍天、翠綠的草地上，他們成了最美的一幅畫。

▲▼張若昀、唐藝昕愛爾蘭婚禮。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

婚禮現場除了用鮮花搭成拱門之外，兩側也放上白色、粉色鮮花，排列出一條幸福之路，前方是具有歐洲風情的古堡，唐藝昕挽著張若昀朝前方邁進，就像王子與公主，攜手共赴人生新頁章。

▲▼張若昀、唐藝昕愛爾蘭婚禮。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

婚禮當天張若昀夫婦也和伴郎、伴娘、司儀合影留念，宋茜、李沁、沈夢辰站在新娘這側，由宋茜拉起新娘的頭紗，伴郎劉昊然、井柏然、郭麒麟則在新郎這邊，劉昊然雙手拉著張若昀一隻手，而馬思純則在最後拖著郭麒麟的腳，手上捧著井柏然幫忙搶到的捧花，畫面逗趣又不失浪漫。

▲▼張若昀、唐藝昕愛爾蘭婚禮。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）