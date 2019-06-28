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大S翻臉「斜眼怒瞪」小S：很討厭妳這樣！　「地雷原因」網超有共鳴

記者李玟儀／綜合報導

大S、小S、范曉萱和阿雅上WeTV《我們是真正的朋友》合體出遊，其中大小S雖然姊妹情深，但平日裡也是和一般姊妹一樣鬥嘴不斷。繼之前小S因為梳子對姊姊生氣後，這次姊妹倆又因為一杯水吵架，場面尷尬到連阿雅表情都僵住。

▲▼大S、小S吵架。（圖／翻攝自《我們是真正的朋友》微博）

▲▼小S踩大S地雷。（圖／翻攝自《我們是真正的朋友》微博）

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▲▼大S、小S吵架。（圖／翻攝自《我們是真正的朋友》微博）

大S等人在廚房裡下廚時，小S在一旁閒聊：「妳最大咖的朋友是誰？」她一回頭就發現小S剛放下的水杯是自己的，立刻問：「妳幹嘛喝我的啊？」小S隨後發現原來自己拿錯馬克杯，完全踩到她的地雷，果然立刻招來白眼。

▲▼大S、小S吵架。（圖／翻攝自《我們是真正的朋友》微博）

▲▼小S找回自己的杯子，迎來大S的怒視。（圖／翻攝自《我們是真正的朋友》微博）

▲▼大S、小S吵架。（圖／翻攝自《我們是真正的朋友》微博）

小S察覺到大S不高興後，立刻想要緩解氣氛，「反正我們是......。」試著要讓姐姐一起喊出「ASOS」，但大S只是斜眼看著她一句話都不說，吃了閉門羹的她略帶尷尬，「妳幹嘛不跟我一起念啊？」一旁在流理臺的阿雅此時也察覺到異狀回過頭。

▲▼大S、小S吵架。（圖／翻攝自《我們是真正的朋友》微博）

▲小S試著緩解氣氛，起初大S不領情。（圖／翻攝自《我們是真正的朋友》微博）

大S憋不住不滿忍不住抱怨：「我就是很討厭妳每次要跟我喝一樣的東西，然後跟我擺在同樣的位置，然後每次都喝到我的，我就是有潔癖呀這方面的！」她拿著小S喝過的杯子無從下口，一臉為難，而小S大力自己手中的杯子後，坦率認錯：「好，我就跟妳說聲對不起行不行。」姊妹戰爭彷彿一觸即發，不過大S立刻說：「行！」2人這才和好如初。

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