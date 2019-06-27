楊冪蠟像長這樣！擠出雙下巴「F級超兇上圍消風」　網吐槽：很老很難看

記者李玟儀／綜合報導

上海杜莎夫人蠟像館又有新的蠟像入駐了！這次是楊冪在電視劇《筑夢情緣》中的形象，雖然還原度至少有達到60%、70%，但還是有不少網友吐槽。

▲▼楊冪蠟像。（圖／CFP）

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楊冪的蠟像近日進行揭幕儀式，這次是以《筑夢情緣》中「傅函君」的形象打造，乍看之下外型頗為相似，但比不上真人五官精緻，甚至仔細看還有雙下巴，就連眉上瀏海也似乎太高、弧度走鐘，顯得臉型特別長、額頭至顴骨位置的線條也有點突兀，被虧像卡通人物「大頭兒子」。

不只髮型和臉型稍嫌失真，網友還留意到，蠟像版楊冪的豐滿上圍也跟著消風了。之前她在劇中穿著吊帶褲的造型曾掀起討論，傲人胸圍把吊帶撐出弧度，上半身直接形成一個「括號」的形狀，不過即使蠟像盡力還原，還是少了一點味道，直接從大括號降級成小括號，被吐槽「現在蠟像真廉價」、「很老很難看。」

▲網友評論。（圖／翻攝自微博）

事實上，這不是楊冪第一尊蠟像，過去有商家私自模仿《三生三世十里桃花》的角色，展出後卻讓人們傻眼，根本認不出是趙又廷和楊冪，楊冪演的「白淺」本應身形纖瘦，還有「四海八荒第一絕色」美名，蠟像卻被做成臉部臃腫、五官扭曲的樣子；趙又廷演的「夜華」俊美霸氣，然而蠟像顯得十分無神，遭批「醜出天際」、「完全辣眼睛」。

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