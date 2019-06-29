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金曲獎／蔡依林《玫瑰少年》奪最佳年度歌曲！　隔空喊話阿信

記者劉宜庭／綜合報導

第30屆金曲獎於29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持典禮。其中「最佳年度歌曲獎」，由樂團五月天頒發，最後宣布為歌曲蔡依林《玫瑰少年》奪下該獎項！

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▲▼金曲頒獎典禮－【年度歌曲獎】蔡依林－玫瑰少年《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

▲蔡依林。（圖／翻攝自Hami Video）

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蔡依林在台上感謝工作人員，同時也提到自己的「緋聞網友」阿信（陳信宏）幫忙作詞，雙方在台上還感性擁抱了彼此，嗨翻眾人。

同時，蔡依林也不忘向人在天上的「玫瑰少年」葉永鋕喊話，並藉此呼籲眾人：「這首歌獻給他，也獻給曾經完全沒有選擇機會的你，一定要記得你自己。」

▲蔡依林《玫瑰少年》。（圖／翻攝自YouTube／ 蔡依林官方專屬頻道 Jolin Tsai`s Official Channel）

▲蔡依林《玫瑰少年》。（圖／翻攝自YouTube／ 蔡依林官方專屬頻道 Jolin Tsai`s Official Channel）

天后蔡依林睽違4年，終於在2018年12月帶著全新專輯《UGLY BEAUTY》回歸樂壇，新作品回歸內心層面，音樂和MV皆大獲好評。她此次二度入圍，也是她繼《舞孃》拿下最佳國語女歌手獎後，再度角逐歌后，歌曲《玫瑰少年》也一舉入圍年度最佳歌曲獎。

蔡依林的《UGLY BEAUTY》更入圍七大項，成為第30屆金曲獎入圍大贏家，包括最佳國語專輯、最佳國語女歌手、最佳單曲製作人、最佳演唱錄音專輯獎、最佳音樂錄影帶獎、年度專輯、年度歌曲。

在專輯製作過程依然毫不懈怠，更參與更多編曲、創作。專輯中的《玫瑰少年》不忘以自身高度回應世間的疑問，蔡依林用節奏聯想身體解放，可說是《不一樣又怎樣》的舞曲版，給予許多同志朋友力量，具有重要的時代意義。

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