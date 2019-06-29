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五月天喊蔡依林「孩子的媽」原因曝光！　阿信下台秒發5字道賀…7.8萬人推爆

記者李湘文／綜合報導

天后蔡依林在第30屆金曲獎拿下「年度歌曲」、「年度專輯」2大獎，雖然與國語歌后擦肩而過，仍被視為本屆大贏家。她上台領年度歌曲獎時，被頒獎嘉賓五月天稱為「孩子的媽」，引起全場笑聲，原來這背後藏有現場觀眾才知道的哏，起因於蔡依林在廣告時間所說的一段話。

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▲金曲30／五月天。（圖／台視提供）

▲五月天擔任頒獎人，把獎項頒給阿信「緋聞網友」蔡依林。（圖／台視提供）

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蔡依林在晚間9點50分廣告時間，一度被串場主持人so what邀請發言，說到自己看好友孫燕姿表演的感想，難掩驕傲：「我很像小粉絲，因為很久沒有看到孫燕姿在台上這麼性感，我好像一個驕傲的母親一樣，孩子長大了。」於是這個哏被瑪莎拿來調侃，在等待蔡依林上台領「年度歌曲獎」時，脫口說道：「恭喜孩子的媽。」讓現場觀眾莞爾。

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▲▼金曲頒獎典禮－【年度歌曲獎】蔡依林－玫瑰少年《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－【年度歌曲獎】蔡依林－玫瑰少年《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

▲五月天頒獎給蔡依林，瑪莎稱她是「孩子的媽」。（圖／翻攝自Hami Video）

阿信跟蔡依林傳緋聞許久，但在頒獎台上依然大方擁抱，被女方調侃「謝謝我的緋聞網友」，掀起全場一陣熱烈尖叫。阿信下台後也大方發文祝賀，寫下短短1句「Jolin !!!!!」，雖然沒有多說什麼，但粉絲馬上心領神會，短短1小時就有7.8萬人讚爆，大家跟著道賀和調侃「恭喜孩子的媽」、「有謝謝瑪莎嗎」、「瑪莎真的是神隊友」。

▲阿信發文恭喜蔡依林。（圖／翻攝自臉書／五月天 阿信）

▲阿信發文恭喜蔡依林，馬上被讚爆。（圖／翻攝自臉書／五月天 阿信）

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