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長達一年沒戲演！女星哽咽：演員和酒店小姐一樣被挑選

▲▼施立執導《野雀之詩》李亦捷、夏騰宏、陳淑芳、高於夏。（圖／台北電影節提供）

▲《野雀之詩》夏騰宏（左起）、李亦捷、施立、陳淑芳、高於夏。（圖／台北電影節提供） 

記者林映妤／台北報導

台北電影節28日舉行「國際新導演競賽」12部入選影片放映，首部為李亦捷、夏騰宏、陳淑芳、高於夏主演的《野雀之詩》，李亦捷演出該片前曾有一年完全沒戲演，片中飾演酒店小姐的她哽咽：「當演員或許和當酒店小姐沒什麼差，同樣都是被人挑選。」幸好導演施立選上她，讓她再次獲得舞台機會。

「施立導演剛好在我最狼狽的時候讓我試鏡上這個角色，為了讓大家相信這個角色是真的，我還在拍攝現場主動餵臨演吃水果。」李亦捷在片中和夏騰宏有激烈床戲、打戲，李亦捷打到臉都歪掉，拍完才去看醫生；夏騰宏則只有瘀青，他透露自己沒打過女性，入戲時覺得「很吵」，「感覺女生就像小狗一樣很容易制服。」

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▲▼施立執導《野雀之詩》李亦捷、夏騰宏、陳淑芳、高於夏。（圖／台北電影節提供）

▲李亦捷、夏騰宏在《野雀之詩》有激烈床戲。（圖／台北電影節提供）

飾演曾祖母的陳淑芳，角色設定是礦工女兒出身，為了詮釋角色，主動跟導演要求拿掉假牙、駝背演出，她表示在鄉下地方，很多撿煤礦的老太太都是駝背的比較多。導演本來怕她太辛苦而勸她，但陳淑芳說：「為了變成那個角色，這些都是必要的犧牲。」

▲▼施立執導《野雀之詩》李亦捷、夏騰宏、陳淑芳、高於夏。（圖／台北電影節提供）

▲陳淑芳主動要求駝背演出。（圖／台北電影節提供）

童星高於夏在片中的生活背景非常不堪，施立強調：「要是真的找相似背景的小孩來演，對我來說很沈重，所以請來成長環境和他截然不同的高於夏演出。」施立說，高於夏是片中唯一的素人演員，拍攝的環境又在深山，相當困苦，因此劇組演員都特別支持他，要他在感到疲憊之前提早告訴大家。今年12歲的高於夏由於未滿15歲無法進場看電影，大概要等到3年後才能看到自己的演出了。

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野雀之詩, 台北電影節, 國際新導演競賽, 李亦捷, 夏騰宏, 陳淑芳, 高於夏

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