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吳謹言掰了…《延禧攻略2》年底開拍　外傳女主角由「她」擔綱！

▲▼延禧攻略2。（圖／翻攝自微博）

▲外傳《延禧攻略》女主角不再是吳謹言。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

《延禧攻略》自2018年7月開播以來，就一直受到不少劇迷關注，並再次掀起一波宮鬥劇熱潮。製作人于正先前也在網路上透露，續集預計在今（2019）年年底開拍。有傳聞指出，原班人馬吳謹言、秦嵐、許凱等都不會參與演出，女主角則可能換成楊蓉負責擔綱。網友們聽聞都興奮直呼，「換成她也同樣讓人期待！」

▼楊蓉。（圖／翻攝自楊蓉微博，下同）

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▲▼延禧攻略2。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，曾有粉絲向于正詢問新劇的女主角是誰，于正當下大方地給出提示，「一直很紅的電影大咖以及中國公認的演技派女主角。」網友一聽到公認的演技派，便猜測吳謹言可能被換掉了，接替的人選或許是章子怡、周冬雨、劉亦菲或是湯唯，但于正都沒有正面回應。

眼看《延禧攻略》續集即將開拍，不少女主角人選的傳聞又再次流出，有網友點名「女主角很可能是楊蓉」，楊蓉出道多年一直都沒有什麼緋聞，影視作品也都演技到位，得到大家肯定，不過遺憾的是，楊蓉到目前為止都還不算很紅，倘若她能在劇中擔任女主角，很可能會像吳謹言一樣順利竄紅。

▲▼延禧攻略2。（圖／翻攝自微博）

資料顯示，楊蓉1981年6月3日於雲南出生，畢業於上海戲劇學院97級表演系本科。2002年，在電視劇《少年天子》中飾演佟臘月；2005年，因為飾演電視劇《少年包青天3》中的小風箏而受到關注；2011年，她簽約于正工作室。

2014年，楊蓉在電視劇《美人製造》飾演女主角蘇蓮衣一角，在湖南衛視播出時創了「青春星期天」劇場首播收視紀錄。雖然楊蓉比吳謹言的年長9年，但她的樣貌和身材依舊維持很好。

▼《延禧攻略》創下優秀佳績。（圖／翻攝自于正微博）

▲▼延禧攻略2。（圖／翻攝自微博）

消息再指，《延禧攻略》續集將取名為《延禧紀事》，講述乾隆老年時，嘉慶皇帝、孝淑睿皇后、孝和睿皇后和十公主的宮廷鬥爭戲碼，于正還形容她們是「清宮版絕望的主婦」。

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關鍵字

延禧攻略, 延禧紀事, 吳謹言, 于正, 楊蓉, 女主角

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