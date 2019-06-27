「宋慧喬是小三命」！命理師曝宋仲基前世裸身助喬妹…直言2人：因前戀人常吵架

▲小孟老師說宋仲基與宋慧喬結緣自200年前的韓國。（網路圖片）

圖文／鏡週刊

雙宋夫妻結束1年8個月的婚姻，各界對他們離婚的原因始終好奇，本刊獨家詢問對前世今生頗有研究的塔羅命理師小孟老師，針對雙宋夫妻無法走完幸福的一輩子，他有獨到見解。小孟老師直言：「宋慧喬在前世就是宋仲基的小三，她做他的小三會比正宮好。」

小孟老師表示他感應到雙宋結緣於200年前的韓國，當時的宋仲基是一名漁夫，宋慧喬是他的鄰居，宋仲基是已婚的美男子，在他們村莊非常受歡迎，宋慧喬是做紡織的女孩子，兩人早就看對眼了，卻沒有進一步關係。有一次因為宋慧喬家裡淹水，宋仲基就自告奮勇去幫她打理家裡。

請繼續往下閱讀...

▲塔羅命理小孟老師。（翻攝自小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書）

宋仲基打著赤膊去，遇上穿著輕薄衣衫的宋慧喬，就這樣天雷勾動地火，2人發生了關係，然後宋慧喬肚子就大了，當宋仲基知道她有了，卻表示自己有太太不能對她負責，希望她把小孩拿掉，而宋慧喬的爸媽知道這件事後，非常生氣女兒不檢點，就讓她坐船到北方去生活，但可憐的宋慧喬竟在路上遇到搶匪，身上的財物被洗劫一空，讓她一度靠行乞過日子，幸好後來遇到好心人家收留，於是宋慧喬獨自將小孩生下來，一邊在茶園幫忙，一邊將兒子養大。

過了幾年，想家的宋慧喬帶著孩子回到老家，發現宋仲基還是保持俊俏的模樣，但他已經離婚恢復單身，於是宋慧喬帶著兒子認祖歸宗，但宋仲基卻對她說：「我們不要結婚，就這樣相伴一輩子。」宋慧喬也接受一家團圓的安排，無奈造化弄人，宋仲基過沒幾個月就去世了。

小孟老師說：「從前世就看出，宋慧喬是小三命，她比較適合當宋仲基身邊安靜的小三。」小孟老師為他們抽了一張牌，是「戀人牌的逆位」，顯示宋仲基在與宋慧喬結婚前，應該已經有了一個戀人，宋慧喬應該是知道有這個狀況，時常跟宋仲基為此爭吵，宋仲基可能會被吵到罵她「有病」，甚至想要離婚。「宋慧喬就是沒有正宮命，當宋仲基的小三會比正宮好。」

對於宋慧喬的正緣，小孟老師預測大約兩年後會報到，「她的正緣應該是前世相依為命的兒子，再兩年後會遇見。」而宋仲基新交的對象也將會浮上台面，「宋仲基與宋慧喬前世就沒有結果，宋仲基前世的老婆過世了，他也沒有娶宋慧喬啊。」



更多鏡週刊報導

【雙宋童話幻滅】曾是雙宋婚禮座上賓 章子怡po文「相信是最好的選擇」

【雙宋童話幻滅】不到2年宋仲基掰了宋慧喬 命理師：美女難相處

【雙宋童話幻滅】宋慧喬這樣道晚安 離婚原因再爆因為他怕狗