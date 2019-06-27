ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「宋慧喬是小三命」！命理師曝宋仲基前世裸身助喬妹…直言2人：因前戀人常吵架

▲小孟老師說宋仲基與宋慧喬結緣自200年前的韓國。（網路圖片）

圖文／鏡週刊

雙宋夫妻結束1年8個月的婚姻，各界對他們離婚的原因始終好奇，本刊獨家詢問對前世今生頗有研究的塔羅命理師小孟老師，針對雙宋夫妻無法走完幸福的一輩子，他有獨到見解。小孟老師直言：「宋慧喬在前世就是宋仲基的小三，她做他的小三會比正宮好。」

小孟老師表示他感應到雙宋結緣於200年前的韓國，當時的宋仲基是一名漁夫，宋慧喬是他的鄰居，宋仲基是已婚的美男子，在他們村莊非常受歡迎，宋慧喬是做紡織的女孩子，兩人早就看對眼了，卻沒有進一步關係。有一次因為宋慧喬家裡淹水，宋仲基就自告奮勇去幫她打理家裡。

請繼續往下閱讀...
 塔羅命理小孟老師。（翻攝自小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書）

▲塔羅命理小孟老師。（翻攝自小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書）

宋仲基打著赤膊去，遇上穿著輕薄衣衫的宋慧喬，就這樣天雷勾動地火，2人發生了關係，然後宋慧喬肚子就大了，當宋仲基知道她有了，卻表示自己有太太不能對她負責，希望她把小孩拿掉，而宋慧喬的爸媽知道這件事後，非常生氣女兒不檢點，就讓她坐船到北方去生活，但可憐的宋慧喬竟在路上遇到搶匪，身上的財物被洗劫一空，讓她一度靠行乞過日子，幸好後來遇到好心人家收留，於是宋慧喬獨自將小孩生下來，一邊在茶園幫忙，一邊將兒子養大。

過了幾年，想家的宋慧喬帶著孩子回到老家，發現宋仲基還是保持俊俏的模樣，但他已經離婚恢復單身，於是宋慧喬帶著兒子認祖歸宗，但宋仲基卻對她說：「我們不要結婚，就這樣相伴一輩子。」宋慧喬也接受一家團圓的安排，無奈造化弄人，宋仲基過沒幾個月就去世了。

小孟老師說：「從前世就看出，宋慧喬是小三命，她比較適合當宋仲基身邊安靜的小三。」小孟老師為他們抽了一張牌，是「戀人牌的逆位」，顯示宋仲基在與宋慧喬結婚前，應該已經有了一個戀人，宋慧喬應該是知道有這個狀況，時常跟宋仲基為此爭吵，宋仲基可能會被吵到罵她「有病」，甚至想要離婚。「宋慧喬就是沒有正宮命，當宋仲基的小三會比正宮好。」

對於宋慧喬的正緣，小孟老師預測大約兩年後會報到，「她的正緣應該是前世相依為命的兒子，再兩年後會遇見。」而宋仲基新交的對象也將會浮上台面，「宋仲基與宋慧喬前世就沒有結果，宋仲基前世的老婆過世了，他也沒有娶宋慧喬啊。」


更多鏡週刊報導
【雙宋童話幻滅】曾是雙宋婚禮座上賓　章子怡po文「相信是最好的選擇」
【雙宋童話幻滅】不到2年宋仲基掰了宋慧喬　命理師：美女難相處
【雙宋童話幻滅】宋慧喬這樣道晚安　離婚原因再爆因為他怕狗

推薦閱讀

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！　確定放手宋慧喬…2年前童話誓詞甜得心酸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 小孟老師

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 身材維持小一號　丁噹吃飯拒做這件事
  2. 楊子儀18歲外出打拚　憶父過世「畫面模糊」：眼眶都是淚
  3. 郭雪芙喝醉急Call告白　劉以豪「霸氣公主抱」徹夜陪睡
  4. 星座看宋仲基「處女站穩怨偶排行榜」　碰上天蠍宋慧喬：都是高傲大魔王
  5. 金玉彬躺槍被指不倫宋仲基？陸網友瘋傳：拍戲住同間房
  6. 小鬼被爆熱戀「躲家中約會」仍被拍！　經紀公司看到影片怒了
  7. 4年前第1名錄取大學！　劉昊然遭爆「延畢」背後真實原因曝光
  8. 2年前參加宋仲基婚禮　聞「最美愛情」破滅…章子怡：最好的選擇
  9. 超羨慕！方大同好想增胖　放話來台找美食
  10. 歐陽靖和媽坦承交「日籍男友」　譚艾珍嘆：妳好自為之

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366