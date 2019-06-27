安那爆女女戀..張惠妹說話了！　「好閨蜜的感覺很正常」

記者盧薇淩／台北報導

天后張惠妹（阿妹）的外甥女安那自2017年出道以來，私生活一片平靜，僅透露喜歡「會跳舞的男生」，但日前周刊直擊，在車內和女舞者接吻，阿妹27日出席電競活動，她淡然說：「我覺得還好啊，沒什麼問題，小朋友交朋友很自然，都18歲了，她也有很多好閨蜜，每次放假都會到家裡面過夜。」

▲張惠妹、談安那 。（圖／鏡週刊提供、記者李毓康攝）

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對於安那被週刊爆女女戀，阿妹說：「交朋友很自然啊，小女生跟小女生、好閨蜜的感覺，感情很好，約好看電影在誰家住一晚，辦睡衣party啊，女生跟女生都會這樣。」新聞曝光後，她稍微關心安那心情，「她有很多時間交男朋友、女朋友，我是覺得她現在事業才剛開始，希望她以事業為主。」問起安那有沒有傳訊給她道歉或解釋？她認為不用道歉，「她只有覺得怎麼這個也拍。」

▲張惠妹和頑童出席電競遊戲 。（圖／記者李毓康攝）

明天是男友Sam生日，阿妹低調表示沒有特別慶祝，「今天有工作要錄音。」問起是否會送小禮物給他？她低調沒回應，至於男友若因玩遊戲冷落，她不太會生氣，還反問一旁小春、大淵，小春則說最高紀錄熬夜玩3天3夜都沒睡覺，「男生應該都會啦。」

▲▼張惠妹和頑童現場合唱。（圖／記者李毓康攝）