關鍵開幹／手足互撕 丁小芹控弟醉酒施暴聲請保護令

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近年來負面新聞纏身的藝人丁小芹，26日下午1點左右，帶著母親前往新北市永和分局申請緊急保護令控訴遭弟弟毆打；歌手倪安東先前因出軌管罄，去年4月和正宮Vivi簽字離婚，傳管罄為和Vivi和解花了約台幣30萬元，事隔一年後，最近管罄分享自己和一群朋友去看電影大合照，倪安東也同框陪在旁邊，可見兩人感情依舊。6月28日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人許聖梅、資深媒體人康仁俊、資深媒體人黃敬平、資深媒體人江中博一起來探討。

倪安東和管罄前年被爆出婚外情時，遭到網友全面撻伐，但他沒有回歸家庭反而與正宮離婚，老婆也向他們提告，最後因考慮到女兒年紀還小，所以撤回對倪安東的告訴，但依舊對管罄求償100萬，不過管罄堅不道歉，吐出35萬讓官司落幕，當時的外遇事件也讓倪安東和管罄形象全毀。25日管罄毫不避嫌在臉書、IG貼出和一群好友一起看電影《玩具總動員4》的照片，寫下「午夜場的玩具總動員，我還年輕？我還年輕」。這是自2人被踢爆不倫戀之後的第1張公開同框照，管罄似乎已擺脫小三罵名，被倪安東扶正代替元配，雙方戀情也開始見光。

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▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

另外，印尼有座村莊，對外聯繫的一座吊橋，被洪水沖毀，橋面幾乎是傾斜成90度，小朋友們為了要上學，每天只能手腳併用，驚險攀爬過吊橋，看起來非常嚇人。在印尼這個小村落，上學真的不容易，沒有爸媽接送，小朋友們得穿越這座毀壞的吊橋，雙手扶著幾乎已呈90度傾斜的橋面，腳踩在不太穩固的吊繩上，小心翼翼地，一步一步慢慢移動，要是一個失神或腿軟，可能就會掉進湍急的河水中。

而最近在美國科羅拉多州（Colorado）居然出現詭異生物？當地一名婦女維薇安（Vivian Gomez）在臉書張貼一段自家門前車道的監視器畫面，只見一個有著大大耳朵、身材矮小的生物突然從左下角出現，揮舞著雙臂、一邊以外八方式快速離開。由於牠的模樣像極了《哈利波特》系列電影中的小精靈多比（Dobby），立刻引起了網路一陣熱議。

動物園是寓教於樂的場所，沒想到最近日本愛媛縣的縣立砥部動物園舉辦演習，明明應該很嚴肅的，卻讓許多網友都笑翻了。這次演習的主題是「發生地震的時候，籠舍毀壞導致獅子跑出來」，園方找來了工作人員飾演逃跑的獅子，只見穿著獅子布偶裝的工作人員非常敬業，把獅子的徬徨無措演得絲絲入扣，演習場景莫名好笑了起來。《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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