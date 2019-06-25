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《緝魔》靈感取自《房思琪》　邵雨薇入戲太深「天天酗酒，喝得很嚴重」

記者洪文／綜合報導

台片《緝魔》靈感取自《房思琪的初戀樂園》，女主角邵雨薇拍攝前看了這本書準備角色，以便深入了解角色的經歷，「透過這本書來感受到電影主角經歷的事情，在拍攝過程中心情一直很沈重。」

▲▼《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

▲《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

導演盧豐淵透露，《緝魔》在發展劇本的階段時，看了《房思琪的初戀樂園》這本書，並深感這本書是作者將自身經歷的藝術呈現，也是對人生的隱喻，「我理解她的絕望，但我更希望她能強悍的活著。」他看向光明希望的一面，更把這樣的想法，都放在《緝魔》的角色上，「這變成我拍這部電影的一種責任。每個人都可能有一段灰色的過去，但也都有機會走出困境。」

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邵雨薇透露，自己在《緝魔》的角色有喝酒的習慣，因此她在拍攝期間跟著角色天天喝一點酒，來體驗角色的感受。她笑說：「那時候的心情很陰沈，真的天天喝酒，覺得好像喝得有點嚴重，但戲拍完我覺得心情就舒適很多，酒量已經減少很多了。」

▲▼《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

▲《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

《緝魔》25日公布個人版海報和首支花絮，從海報中可以見到主角莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、施名帥及吳翔震都身陷在紅藍交錯的懸疑光影中，莊凱勛彷彿隨著口中吐的煙，有如陷入案情的迷霧之中，邵雨薇則是一臉淡然冷漠，但眼神中似乎隱藏了很多心事，一表人材的傅孟柏半低著頭的模樣，內心也藏了不為人知的秘密，而扮演刑警的施名帥則是小心翼翼的模樣，似乎牽引出危險的命運，而吳翔震則是露臉上的燒傷，似乎透露更多劇情的線索。
  
《緝魔》預計2019年暑假在台上映。

▲▼《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《緝魔》個人海報。（圖／華映提供）

▲▼《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《緝魔》劇照。（圖／華映提供）

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