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輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手KCM方哀悼：感到震驚悲痛

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓歌手輝晟（又譯輝星）唱紅過許多經典情歌，怎料，10日竟突傳身亡消息，享年43歲。而他原定15日要到大邱和KCM舉辦聯合演唱會，如今主辦確定取消，KCM的經紀公司也出面發聲。

▲▼43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

▲輝晟在10日傳出身亡消息。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

根據韓媒《OSEN》報導，KCM的經紀公司A2Z娛樂負責人表示，KCM和輝晟的聯合演唱會是個唱1小時，並沒有合作舞台，但在輝晟的死訊傳出後，他們便接到了主辦方取消演唱會的通知，「我們現在也感到非常震驚與悲痛。」

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▲▼輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」同台歌手方哀悼。（圖／翻攝自Instagram／kcm_return）

▲KCM原定15日和輝晟一起到大邱開唱。（圖／翻攝自Instagram／kcm_return）

此前，輝晟原定於15日在大邱EXCO會議中心舉行與KCM的聯合演唱會《The Story》，他6日還於社群發文說：「減肥結束，3月15日見！」沒想到卻突然撒手人寰，讓歌迷都相當震驚。

▲▼輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心臟驟停」。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

▲輝晟與KCM的聯合演唱會宣布取消。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

另外，據韓國警方和消防當局透露，輝晟被發現時，已經過世相當長一段時間，目前正在調查其具體的死亡經過，尚未發現外部入侵痕跡等犯罪嫌疑點，不排除因過量服藥或自行結束生命的可能性。

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輝星, 輝晟, KCM

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