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真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人咪咪以「家庭主婦直播主」的形象受到粉絲喜愛，直播內容多以烹飪、賣貨和生活體驗為主，尤其是她的廚藝直播，長期受到觀眾支持，也展現私下真實一面，然而，其中一次的直播，卻意外放送丈夫Paul發飆的過程，在當時意外掀起討論。

▲真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲咪咪上節目分享直播期間遇到過的突發狀況。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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近日，咪咪在節目中分享直播遇過的狀況，在板子上寫著「直播老公發飆，真面目不藏了」，她透露，有一次直播中如往常般示範料理，過程中卻因身體不適不斷中斷，頻頻擠眉弄眼試圖向Paul求救，但對方卻沒有意識到她的狀況、認為她的舉動相當不專業，「我老公會比較就是覺得想說大家就是都在看妳煮飯，妳怎麼一下子要跑去上個廁所、一下子又要喝水、又要什麼的。」讓現場氣氛一度尷尬。

實際上，咪咪當時已經懷孕，但因未滿3個月尚未公開。她透露，當時夫妻倆在泰國旅行時，安排了市場採買並當地烹飪的環節，沒想到遇到身體不適的狀況，直播時快要喘不過氣來，但Paul當下完全沒察覺、反問「你眼睛在眨什麼？是辣椒太辣嗎？」

到後來，咪咪實在快要呼吸不過來，丈夫卻依舊沒有發現她拋出的求救訊號，「然後我老公說『怎麼樣？怎樣？這個味道是怎樣？太嗆了嗎？』就開始一直酸我。」最後，她實在撐不下去、只說「我先退了」，沒想到Paul當下就直接開飆「妳在幹什麼？」聽到這裡，主持人Melody也作證：「我好像有看到這個，妳在鏡頭後面，他還一直碎碎唸。」

▲真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了 。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

▲真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了 。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

▲Paul和咪咪夫妻真實互動深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

當下，咪咪實在忍不住了，才在直播中直接脫口而出：「我現在已經懷孕，我快要喘不過氣來了！」讓粉絲驚訝不已，也意外成為「官宣」懷孕的契機。她透露，Paul當時知道她懷孕，只是沒發現她是因為懷孕導致身體不適。這場直播意外，也讓眾人見證到夫妻倆私下最真實互動。

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Paul, 咪咪, 11點熱吵店

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