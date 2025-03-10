金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪期「YTR致電騷擾問骨灰在哪」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓24歲女星金賽綸（김새론）在2月離世，消息震驚各界。而她的家人近日接受媒體採訪，控訴YouTuber李鎮浩造謠壓垮金賽綸，在家屬守喪期間，還不斷打電話騷擾，「你們根本不知道我們這家人經歷了怎樣的地獄。」

▲金賽綸的家屬控訴李鎮浩是壓垮金賽綸的罪魁禍首。（圖／翻攝自金賽綸IG、李鎮浩YouTube）

根據韓媒《日間體育》報導，金賽綸的家屬們表示：「YouTuber李鎮浩以及其他網路炒作博主（Cyber Wrecker），還有無節制引用他們影片的媒體，讓賽綸承受了極大的痛苦，我們家人也經歷了地獄般的折磨，而這種痛苦至今仍未結束。」

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採訪中，金賽綸的父親（金父）特別請求媒體「請在報導中僅以『家屬』稱呼其他受訪成員」，並表示之所以會有這樣的請求，是因為YouTuber李鎮浩與某媒體記者在金賽綸出殯隔天，仍多次打電話試圖聯絡。尤其李鎮浩在守喪期間、出殯隔日及第三天都曾致電，讓金賽綸的父親感到憤怒不已。

金父表示，當時自己處於精神恍惚的狀態，已經記不太清，「但我確定的是，在賽綸出殯後，全家人剛從納骨堂回來時，李鎮浩又打來了。」他透露，李鎮浩在電話中追問權英燦教授（韓國演藝人自殺預防協會會長）到靈堂弔唁時，他是否有向對方提到「賽綸因為李鎮浩的影片而痛苦」。

▲金賽綸在2月離世。（圖／翻攝自金賽綸IG）

金父說，自己因為精神狀態極差，根本沒力氣思考，只是簡單回應了關於弔唁的內容，但沒想到隔天又有一名記者打來問一模一樣的問題，「因為對方是記者，作為遺屬的我自然會感到害怕，所以同樣給出了相似的回答。但回過神來，我越想越憤怒，他們是怎麼拿到我的電話號碼的？」

不僅如此，李鎮浩還試圖問出金賽綸骨灰存放的位置，「現在回想起來，我懷疑李鎮浩是不是故意錄下我們的對話，然後斷章取義來滿足自己的需求。他聲稱自己曾向我們道歉，但我認為這根本只是迴避責任的藉口。」

對於李鎮浩聲稱「製作的影片都是為了幫助金賽綸」，還表示有事先與經紀公司溝通過，金父嚴正否認：「李鎮浩所說的『經紀人』，根本不是賽綸的專屬經紀人，那人只是偶爾接觸過賽綸媽媽的某個經紀人而已。」痛批李鎮浩「厚顏無恥」。

先前，李鎮浩曾在影片中嘗試打電話給金賽綸，並稱金賽綸換了號碼，諷刺說：「這就是一名反省中的演員應該有的態度嗎？」對此，金父透露，金賽綸在那天嘗試輕生，「如果我們女兒接了李鎮浩的電話，就算是反省？沒接電話，就是沒有反省？」

金父表示，酒駕當然是錯誤的行為，所以女兒也很努力在反省、打工，是真的想重新開始，然而卻屢次被說是裝可憐、博取同情。金父也提到，每當金賽綸看到新的爆料出現，就會痛苦到無法呼吸，並數度嘗試輕生，「我曾無數次背起她，衝向急診室。但最終，我還是沒能保護她。」事到如今，家人們也決定不再容忍惡意，決定採取法律手段。

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