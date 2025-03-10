ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪期「YTR致電騷擾問骨灰在哪」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓24歲女星金賽綸（김새론）在2月離世，消息震驚各界。而她的家人近日接受媒體採訪，控訴YouTuber李鎮浩造謠壓垮金賽綸，在家屬守喪期間，還不斷打電話騷擾，「你們根本不知道我們這家人經歷了怎樣的地獄。」

▲李鎮浩稱自己一直希望能幫助金賽綸。（圖／翻攝自李鎮浩YT）

▲金賽綸的家屬控訴李鎮浩是壓垮金賽綸的罪魁禍首。（圖／翻攝自金賽綸IG、李鎮浩YouTube）

根據韓媒《日間體育》報導，金賽綸的家屬們表示：「YouTuber李鎮浩以及其他網路炒作博主（Cyber Wrecker），還有無節制引用他們影片的媒體，讓賽綸承受了極大的痛苦，我們家人也經歷了地獄般的折磨，而這種痛苦至今仍未結束。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

採訪中，金賽綸的父親（金父）特別請求媒體「請在報導中僅以『家屬』稱呼其他受訪成員」，並表示之所以會有這樣的請求，是因為YouTuber李鎮浩與某媒體記者在金賽綸出殯隔天，仍多次打電話試圖聯絡。尤其李鎮浩在守喪期間、出殯隔日及第三天都曾致電，讓金賽綸的父親感到憤怒不已。

金父表示，當時自己處於精神恍惚的狀態，已經記不太清，「但我確定的是，在賽綸出殯後，全家人剛從納骨堂回來時，李鎮浩又打來了。」他透露，李鎮浩在電話中追問權英燦教授（韓國演藝人自殺預防協會會長）到靈堂弔唁時，他是否有向對方提到「賽綸因為李鎮浩的影片而痛苦」。

▲金賽綸前經紀公司GOLDMEDALIST發聲哀悼。（圖／翻攝自金賽綸IG）

▲金賽綸在2月離世。（圖／翻攝自金賽綸IG）

金父說，自己因為精神狀態極差，根本沒力氣思考，只是簡單回應了關於弔唁的內容，但沒想到隔天又有一名記者打來問一模一樣的問題，「因為對方是記者，作為遺屬的我自然會感到害怕，所以同樣給出了相似的回答。但回過神來，我越想越憤怒，他們是怎麼拿到我的電話號碼的？」

不僅如此，李鎮浩還試圖問出金賽綸骨灰存放的位置，「現在回想起來，我懷疑李鎮浩是不是故意錄下我們的對話，然後斷章取義來滿足自己的需求。他聲稱自己曾向我們道歉，但我認為這根本只是迴避責任的藉口。」

對於李鎮浩聲稱「製作的影片都是為了幫助金賽綸」，還表示有事先與經紀公司溝通過，金父嚴正否認：「李鎮浩所說的『經紀人』，根本不是賽綸的專屬經紀人，那人只是偶爾接觸過賽綸媽媽的某個經紀人而已。」痛批李鎮浩「厚顏無恥」。

先前，李鎮浩曾在影片中嘗試打電話給金賽綸，並稱金賽綸換了號碼，諷刺說：「這就是一名反省中的演員應該有的態度嗎？」對此，金父透露，金賽綸在那天嘗試輕生，「如果我們女兒接了李鎮浩的電話，就算是反省？沒接電話，就是沒有反省？」

金父表示，酒駕當然是錯誤的行為，所以女兒也很努力在反省、打工，是真的想重新開始，然而卻屢次被說是裝可憐、博取同情。金父也提到，每當金賽綸看到新的爆料出現，就會痛苦到無法呼吸，並數度嘗試輕生，「我曾無數次背起她，衝向急診室。但最終，我還是沒能保護她。」事到如今，家人們也決定不再容忍惡意，決定採取法律手段。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

推薦閱讀

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

43歲歌手輝星在家身亡！　「已過世一段時間」原定5天後登台

43歲歌手輝星在家身亡！　「已過世一段時間」原定5天後登台

輝星經紀公司悲痛發聲！　證實死訊「發現時已心跳停止」

輝星經紀公司悲痛發聲！　證實死訊「發現時已心跳停止」

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」　公司氣炸喊告：根本獵巫

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」　公司氣炸喊告：根本獵巫

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

那對夫妻妮妮暴風抽高！　嬰兒肥消失激美…合照Kim「被誤認Nico」

那對夫妻妮妮暴風抽高！　嬰兒肥消失激美…合照Kim「被誤認Nico」

《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

《難哄》今天大結局！「性騷擾+加戲」爆紅吞3敗筆…他被挖後台硬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

43歲歌手輝星在家身亡！　「已過世一段時間」原定5天後登台

輝星經紀公司悲痛發聲！　證實死訊「發現時已心跳停止」

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」　公司氣炸喊告：根本獵巫

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

超市見「正妹只穿透視Bra」晃車頭燈逛街！激美身材全露　超香畫面瘋傳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金賽綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」　公司氣炸喊告：根本獵巫
  2. 金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪期「YTR致電騷擾問骨灰在哪」
  3. 輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼：感到震驚悲痛
  4. 輝星經紀公司悲痛發聲！　證實死訊「發現時已心跳停止」
  5. 43歲歌手輝星在家身亡！　「已過世一段時間」原定5天後登台
  6. 《分手擂台》真的回來了！30集經典內容免費看　平台證實發聲
  7. 《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看
  8. 「短劇男神」何健麒回應劈腿醜聞！　1600字澄清：表達方式不夠妥當
  9. Alan Walker來了！夢幻連動韓團QWER、HIGHLIGHT
  10. 阿嬤路邊跌破頭流血　宋燕旻報警忙翻「呼籲3重點」：否則後果不敢想

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366