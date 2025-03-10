ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

記者田暐瑋／綜合報導

70歲的S媽因痛失愛女，至今超過1個月仍難以平復內心的哀痛，多次於深夜在社群平台上抒發心情，9日深夜情緒似乎再次潰堤，直言「撐不下去」，讓網友相當憂心。

▲▼大S S媽。（圖／翻攝自FACEBOOK）

▲大S S媽。（圖／翻攝自FACEBOOK）

S媽在喪女後，痛訴「心破了一個洞，要如何補上」、「把悲傷留給自己」等等消極心情，9日深夜S媽再次於臉書發文，寫下：「有一個感覺！好像撐不下去耶－苦。」簡短一句話流露出無助與悲傷，讓眾多網友心疼不已，紛紛留言打氣，「很難熬大家都很不捨，但是請您好好照顧自己」、「大S如果在天堂看到你們如此痛苦、她也會很痛苦的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大S S媽。（圖／翻攝自FACEBOOK）

▲S媽崩潰。（圖／翻攝自FACEBOOK）

大S病逝後，家屬面臨遺產分割的問題，大S生前與具俊曄居住價值4.6億元的豪宅「台北信義」，如今每月仍須繳100多萬元房貸，有媒體報導具俊曄跟汪小菲先前在協商時已透過律師處理，豪宅房貸接下來由具俊瞱全權負責，對此，具俊曄親友否認，還怒斥根本空穴來風，沒有這回事。

原本傳出大S後事要以樹葬方式走完最後一程，但老公具俊曄不捨愛妻就此歸於塵土，因此S家考慮找塔位或是墓地立一個雕像。對此，王偉忠曾被問及此事，他低調說道：「能講的都在專欄寫完了，現在我管不到，只能看開、安慰。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Jennie唱新歌〈Twin〉　台上唱到哭出來QQ

推薦閱讀

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

韓男星退伍後首度來台開唱！　粉絲1舉動 「他突放下麥克風走人」

韓男星退伍後首度來台開唱！　粉絲1舉動 「他突放下麥克風走人」

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

73歲張菲現身花蓮！淡出螢光幕7年「近況曝光」　驚人狀態掀網討論

73歲張菲現身花蓮！淡出螢光幕7年「近況曝光」　驚人狀態掀網討論

酷炫被影射「比蕉蕉更誇張」反擊！　開酸前反骨瑋哥：吃土剛好而已

酷炫被影射「比蕉蕉更誇張」反擊！　開酸前反骨瑋哥：吃土剛好而已

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

蔡允潔懷二胎「狀態低迷」變醜崩潰！　認力不從心落淚...讚老公神隊友

蔡允潔懷二胎「狀態低迷」變醜崩潰！　認力不從心落淚...讚老公神隊友

何依霈片場放閃龍語申「連放屁都有愛稱」　江國賓廁所偷聽全程！

何依霈片場放閃龍語申「連放屁都有愛稱」　江國賓廁所偷聽全程！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」與黃子佼神隱反省　個人副業全結束經營

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多

S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

快訊／孟耿如消失4天發聲！　認了黃子佼「做錯事」不支持尪復出

韓男星退伍後首度來台開唱！　粉絲1舉動 「他突放下麥克風走人」

DK轟黃子佼別想復出！「非法片受害童僅10歲」還硬拗裝傻：毫無悔意

73歲張菲現身花蓮！淡出螢光幕7年「近況曝光」　驚人狀態掀網討論

酷炫被影射「比蕉蕉更誇張」反擊！　開酸前反骨瑋哥：吃土剛好而已

《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 三上悠亞突曬「婚紗照」震撼日網！引退AV後重大宣布…急轉彎道歉
  2. 唐綺陽運勢／摩羯「小心爛桃花」射手感情別鑽牛角尖！天秤有女貴人
  3. 《小姐不熙娣》鼻涕哥祕密結婚！李唯楓老婆是富家女…購新房洩喜訊
  4. 不斷更新／韓星活動3月售票看這裡！　JISOO首場個人見面會開搶
  5. 趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　合體劉子銓喊冤：被雙重傷害
  6. 韓男星退伍後首度來台開唱！　粉絲1舉動 「他突放下麥克風走人」
  7. 《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　本尊認了：打針打太多
  8. 蔡允潔懷二胎「狀態低迷」變醜崩潰！　認力不從心落淚...讚老公神隊友
  9. 何依霈片場放閃龍語申「連放屁都有愛稱」　江國賓廁所偷聽全程！
  10. 黃明志道歉澄清「沒挺孫生」：變成自己斷章取義　曝新版剪輯片段

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366