S媽凌晨痛苦求救「撐不下去」！大S離世1個月走不出　崩潰文惹心疼

記者田暐瑋／綜合報導

70歲的S媽因痛失愛女，至今超過1個月仍難以平復內心的哀痛，多次於深夜在社群平台上抒發心情，9日深夜情緒似乎再次潰堤，直言「撐不下去」，讓網友相當憂心。

▲大S S媽。（圖／翻攝自FACEBOOK）

S媽在喪女後，痛訴「心破了一個洞，要如何補上」、「把悲傷留給自己」等等消極心情，9日深夜S媽再次於臉書發文，寫下：「有一個感覺！好像撐不下去耶－苦。」簡短一句話流露出無助與悲傷，讓眾多網友心疼不已，紛紛留言打氣，「很難熬大家都很不捨，但是請您好好照顧自己」、「大S如果在天堂看到你們如此痛苦、她也會很痛苦的」。

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▲S媽崩潰。（圖／翻攝自FACEBOOK）



大S病逝後，家屬面臨遺產分割的問題，大S生前與具俊曄居住價值4.6億元的豪宅「台北信義」，如今每月仍須繳100多萬元房貸，有媒體報導具俊曄跟汪小菲先前在協商時已透過律師處理，豪宅房貸接下來由具俊瞱全權負責，對此，具俊曄親友否認，還怒斥根本空穴來風，沒有這回事。

原本傳出大S後事要以樹葬方式走完最後一程，但老公具俊曄不捨愛妻就此歸於塵土，因此S家考慮找塔位或是墓地立一個雕像。對此，王偉忠曾被問及此事，他低調說道：「能講的都在專欄寫完了，現在我管不到，只能看開、安慰。」