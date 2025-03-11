吳慷仁惦惦回台灣拍新戲！　西進大陸發展被酸爆…動向變低調

▲吳慷仁近日低調返台，準備開拍曹瑞原導演新劇《我們的年代—時候》，這也是他去年正式西進後返台拍攝的第一部戲。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

吳慷仁去年10月西進對岸賺人民幣，搭檔「娘娘」孫儷演《執迷》獲得高規格待遇，但因昔日立場問題，讓兩岸網友都罵他，以致他最近接拍台劇、《一把青》導演曹瑞原的《我們的年代—時候》，也是低調以對，他近日已悄悄返台，預計4月開拍。

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▲3年前吳慷仁開始對外發展，馬來西亞片《富都青年》的啞巴哥哥角色，為他贏得金馬影帝。（圖／鏡週刊提供）

吳慷仁昔日力挺太陽花，並多次發言觸碰政治敏感點，因此他去年進軍對岸，並祝賀中共國慶一事，被不少網友罵翻；而他向對岸「繡紅旗」的表態也令大陸網友質疑，導致他兩邊都不討好，連去年金馬獎、金鐘獎他參不參加，都被吵得一團亂。

▲去年中共國慶前夕，吳慷仁（右圖）表態祝賀，並進組拍攝與孫儷（左圖）合作的劇集《執迷》，曾傳出孫儷罷拍風波。（圖／翻攝自酷哥追星日記微博）

姐妹合作 鈞甯搭配意涵



為了不想引起不必要的口水，吳慷仁這次返台接演導演曹瑞原的新作《我們的年代—時候》，就顯得特別低調。 吳慷仁10年前就演出曹瑞原的《一把青》，還因此榮獲金鐘獎肯定，之後的《斯卡羅》也是話題不斷，兩人交情之好不在話下。

▲吳慷仁（右）接連演出曹瑞原（左）的《一把青》與《斯卡羅》，前者還獲金鐘影帝，兩人交情之好不在話下。（圖／鏡週刊提供）

據悉，曹瑞原新劇《我們的年代—時候》4月開拍，是用民歌與流行金曲來包裝的眷村故事，吳慷仁已返台做準備；這次他將與張鈞甯、陳意涵合作，這也是2位好姐妹繼《閨蜜2》後，時隔7年的新合作。除了民歌和流行金曲，劇情描寫1963年一個正值花樣年華的女學生遭遇車禍， 自此在病榻度過了餘生，劇情也探討：「如果她有靈活的意識（或靈魂）， 她又經受著什麼？」

這齣戲並藉著吳慷仁一角，涵蓋了青春期的幫派與青澀，以及面對感情的犧牲與守候，同時藉由音樂來回憶， 再鋪墊眷村情與思鄉愁。

遊日美照 男友鮮少露臉

吳慷仁女友邵雨薇2月底出席新片《啵me之我的青春住了鬼》的殺青宴，被問到吳慷仁何時回台灣拍攝 《我們的年代—時候》時卻閃爍其詞：「他們開了嗎？好像今年要開拍，我不知道。」口風十分緊密，完全呼應著吳慷仁的低調作風。

▲邵雨薇（右）與吳慷仁（左）交往5年感情穩定，過往兩人不時在社群分享放閃照，如今已趨低調。（圖／鏡週刊提供）

去年兩人被爆祕婚，女方否認，事後更稱媽媽都來電問「結婚怎麼不講？」過往小倆口還會在社群貼合照秀恩愛，但2月邵雨薇在社群陸續貼了一堆與吳慷仁赴日旅遊照片，片中雖有大量「男友視角」美照，但「含吳慷仁量」卻超低，只有一張2人都只露半張臉的照片。

邵雨薇解釋：「這就很高調啦，低調才會比較可愛，大家才會有驚喜。一直常看（到）不是很無聊？」可見2人都有不要站在風口上的共識。





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