三上悠亞突曬「婚紗照」震撼日網！引退AV後重大宣布…急轉彎道歉

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星三上悠亞昨日（9）無預警曬出婚紗照，震撼日網，加上發文「今晚有事情要宣布」，引發粉絲瘋猜要宣布結婚。而她隨後揭曉答案，原來是引退AV界後首度要發行寫真集，只是婚紗照掀起的迴響太熱烈，本人即刻透過限動道歉。

▲三上悠亞突曬婚紗照配文「有事要宣布」，引發日網瘋猜要宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

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三上悠亞身穿露肩雪白婚紗，手持捧花站在十字架前，微嘟嘴巴模樣可愛又性感，配文引發粉絲猜測「是結婚嗎」、「這是在暗示婚訊嗎」、「婚紗照太美了」、「難道要登上《Zexy》（結婚時尚雜誌）封面」、「也有可能是婚紗設計聯名吧」。討論熱度不斷上升，她晚間正式發文：「我要發行我引退後的第一本寫真集！這本書完整收錄了現在的我，真的非常精彩，希望大家一定要看看！」

▲三上悠亞親自揭曉答案，是引退AV界後首度要發行寫真集。（圖／翻攝自IG）

這一消息讓粉絲又驚又喜，紛紛留言「原來不是結婚啊」、「以為是要結婚，大家都這麼想吧」、「恭喜寫真集發售！就算是結婚也沒關係啦（笑）」、「我還以為你要結婚了呢XD」、「真的誤以為是婚訊啊」、「不管怎樣都是值得祝賀的事！」「如果是結婚，我會很開心但心情有點複雜（笑），不過寫真集我一定支持！」

▲三上悠亞寫真照。（圖／翻攝自IG）

面對網友反應，三上悠亞限動發文道歉：「對不起嚇到大家了。」她表示這次是因為出版社的提議，因此穿上婚紗，不料引發很多揣測，「但對我來說，寫真集的發售是一件非常重要的事，能夠向大家宣布這個消息，真的讓我很開心」，再次希望大家支持自己的寫真集。

▲三上悠亞限動發文道歉，透露婚紗照是出版社提議。（圖／翻攝自IG）