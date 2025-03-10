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小禎開砲「無敵討厭八卦的人」　細數罪狀嘆：你是如此想鬧事

記者蔡宜芳／綜合報導

綜藝天王胡瓜不久前被捲入謠言風波，事情還牽扯出女星小優在外「大嘴巴」，讓事主宋羽葤、玥熹都跳出來開罵，引發熱議。而胡瓜的女兒小禎10日在社群也提到「特別討厭八卦」，喊話說：「願你將來都別再鬧事。」

▲▼小禎開砲「無敵討厭八卦的人」細數罪狀：你是如此想鬧事。（圖／翻攝自Facebook／胡瓜）

▲胡瓜不久前無辜捲入謠言風波。（圖／翻攝自Facebook／胡瓜）

小禎表示，發文的目的主要是提醒自己，不要忘記最近的經歷，「可能因為是在這一行待久了，所以我特別無敵討厭八卦跟窺探別人隱私，更不要說是無中生有…還有不在場的講得比在場的人還要精彩的人…」小禎坦言，雖然已經身經百戰、失望指數一次比一次低，「但還是會不禁想，為什麼有人要選擇做這樣的人？為什麼使人和睦的人不做？卻要做引起大家對立的那一個人？」

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▲▼小禎開砲「無敵討厭八卦的人」細數罪狀：你是如此想鬧事。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲小禎10日有感而發，向某人喊話。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

小禎還表示：「你口中說的每一個人，沒有一個是對你不好，每一個人是這麼疼你、愛你、幫過你！其實真的是覺得很可惜也很傷心的…」她也坦言自己很驚訝，「每個人在你眼裡是如此不堪，你是如此想鬧事…」儘管如此，小禎還是選擇帶著微笑祝福對方，「謝謝你讓我們都上了一課。」

此外，小禎也強調了自己堅強的性格，「順境、逆境我會一直帶著微笑朝你而來！懂嗎？不管怎樣人一定要選擇善良！」她也分享了一段關於說話藝術的建議，強調在不同情況下，應該如何表達自己的意見和感受，「願你將來都別再鬧事。」

【小禎全文】

其實會發這篇，也只是想提醒自己最近發生的事，千萬別忘了…
可能因為是在這一行待久了，所以我特別無敵討厭八卦跟窺探別人隱私，更不要說是無中生有…還有不在場的講得比在場的人還要精彩的人…
雖然已經身經百戰，失望指數其實也已經一次比一次低了,但其實還是會不禁的想，為什麼？有人要選擇做這樣的人？為什麼使人和睦的人不做？卻要做引起大家對立的那一個人？
你口中說的每一個人，沒有一個是對你不好
每一個人是這麼疼你、愛你、幫過你！
其實真的是覺得很可惜也很傷心的…
我真的太驚訝，每個人在你眼裡是如此不堪，你是如此想鬧事…
不過也無所謂，謝謝你讓我們都上了一課，我還是會帶著微笑祝福你…

「願耶和華在你患難的日子應允你， 願雅各的上帝的名保護你。 願他從聖所救助你， 從錫安堅固你， 記念你的一切祭物， 悅納你的燔祭，（細拉） 將你心所願的賜給你， 成就你的一切籌算。」
‭‭詩篇‬ ‭20‬:‭1‬-‭4‬ ‭
但也要跟你說聲抱歉，因為老娘就是打不死的堅強…
順境、逆境我會一直帶著微笑朝你而來！懂嗎
不管怎樣人一定要選擇善良！
最後說話的藝術獻給你
急事，慢慢的說；大事，清楚的說；小事，幽默的說；沒把握的事，謹慎的說；沒發生的事，不要胡說；做不到的事，別亂說；傷害人的事，不能說；討厭的事，對事不對人的說；開心的事，看場合說；傷心的事，不要見人就說；別人的事，小心的說；自己的事，聽聽自己的心怎麼說；現在的事，做了再說；未來的事，未來再說。
願你將來都別再鬧事

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胡瓜, 胡小禎, 小禎

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