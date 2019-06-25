ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

世新霸凌勾國中慘痛回憶　小炳「頭被塞小便斗」遭圍毆

記者許逸群／台北報導

藝人小炳日前上《新聞挖挖哇》談前陣子的世新大學霸凌事件，他也提起自己在國中時因與學姐交情好，沒想到引起學長不滿，遭到集體霸凌與圍毆，甚至頭被塞到小便斗，「一整天都是尿尿的味道，這個記憶，我永遠不會忘記。」

▲▼小炳。（圖／翻攝YouTube）

▲▼小炳分享國中遭霸凌的慘痛經歷。（圖／翻攝YouTube）

▲▼小炳。（圖／翻攝YouTube）

請繼續往下閱讀...

小炳因學生其實就愛說笑，女生緣很好，不過卻因此引起學長不滿。他某日被學長們拖到廁所圍毆，「肚子上被揍好幾拳，還把我推到地上去，整個臉貼在地板，用一隻腳很用力地往我臉上踩，臉上還出現學長的鞋印，還我頭掄起來塞到小便池裡頭去。」這些痛苦回憶即便經過了30年，至今仍刻印在他心裡。

小炳說道，被打的時候只有一個感覺，「看的人也是加害者。」至於當時有無想過如何自保？他則表示：「我沒有辦法。當大家視你為霸凌對象時，很多莫名其妙的人就會出來霸凌你。」但他透露，有些霸凌者只會群體霸凌，仗著人多才敢作為，也讓他懷疑前陣子校園霸凌案的當事人是否也是如此。

▲▼小炳。（圖／翻攝YouTube）

▲小炳曾被化妝師賞過巴掌。（圖／翻攝YouTube）

另外，小炳與哥哥大炳出道時以反串走紅，但他們不做醜化，而是堅持完整的女妝，但因增加化妝的困難度引來化妝師不滿。小炳說，有回眼睛被化妝品刺激到流淚，導致妝糊掉，沒想到化妝師當場給他一巴掌。主持人鄭弘儀聽完則說笑緩和氣氛，「我也覺得化妝師在弄我，因為人家都說我本人比較帥。」

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐

結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》6連敗被罵花瓶…小鬼還吼她「吹什麼頭髮」！　元元淚訴真相

59歲林瑞陽胖到被笑「像張庭奶奶」！　12天怒甩5公斤…新面貌曝光

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、泫雅4女solo的完美示範

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

美妝女神Pony忍了6年：眼皮不同！　「20天前動手術」對比照驚呆

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

《101》造假被抓包！導師力讚16歲練習生　後方竟出現相同參賽者

結婚39周年紀念日…馬如龍卻不在了！　太子幫「代Geta老大送花」告白沛小嵐

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小炳, 霸凌, 世新霸凌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 盧廣仲拿視帝後再接戲！　客串《月村》被郭子乾虧：開始會挑戲了
  2. 周杰倫兒子「清楚正臉」首曝光！暴風抽高直逼爸大腿　肉Q臉根本迷你周董
  3. 不論多久我都會等你！丁海寅越線愛上韓志旼　差點錯過的好戲《春夜》
  4. 雞排妹下半身「單穿內褲」中空入鏡！　鏡子反射「真實身材」全被看光了
  5. 畫面曝光！男子街頭「踹揍連擊狂毆」倒地女孩　《甄嬛》華妃怒喊肉搜
  6. 《灼人秘密》拍到翻臉！吳可熙「上百巴掌洗臉」耳鳴流淚：被羞辱
  7. 張文綺首曝閨蜜謝忻近況！貼心傳訊「記得吃飯」：想知道她好不好？
  8. 獨／《BTS WORLD》遊戲畫面搶先曝光！　嘴嘟嘟JIMIN看了好想安慰QQ
  9. 韓男偶像涉嫌性侵被起訴！聲稱「互有好感」酒後猥褻被害女
  10. 管罄甩小三標籤！　午夜約會倪安東照片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366