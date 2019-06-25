世新霸凌勾國中慘痛回憶　小炳「頭被塞小便斗」遭圍毆

記者許逸群／台北報導

藝人小炳日前上《新聞挖挖哇》談前陣子的世新大學霸凌事件，他也提起自己在國中時因與學姐交情好，沒想到引起學長不滿，遭到集體霸凌與圍毆，甚至頭被塞到小便斗，「一整天都是尿尿的味道，這個記憶，我永遠不會忘記。」

▲▼小炳分享國中遭霸凌的慘痛經歷。（圖／翻攝YouTube）

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小炳因學生其實就愛說笑，女生緣很好，不過卻因此引起學長不滿。他某日被學長們拖到廁所圍毆，「肚子上被揍好幾拳，還把我推到地上去，整個臉貼在地板，用一隻腳很用力地往我臉上踩，臉上還出現學長的鞋印，還我頭掄起來塞到小便池裡頭去。」這些痛苦回憶即便經過了30年，至今仍刻印在他心裡。

小炳說道，被打的時候只有一個感覺，「看的人也是加害者。」至於當時有無想過如何自保？他則表示：「我沒有辦法。當大家視你為霸凌對象時，很多莫名其妙的人就會出來霸凌你。」但他透露，有些霸凌者只會群體霸凌，仗著人多才敢作為，也讓他懷疑前陣子校園霸凌案的當事人是否也是如此。

▲小炳曾被化妝師賞過巴掌。（圖／翻攝YouTube）

另外，小炳與哥哥大炳出道時以反串走紅，但他們不做醜化，而是堅持完整的女妝，但因增加化妝的困難度引來化妝師不滿。小炳說，有回眼睛被化妝品刺激到流淚，導致妝糊掉，沒想到化妝師當場給他一巴掌。主持人鄭弘儀聽完則說笑緩和氣氛，「我也覺得化妝師在弄我，因為人家都說我本人比較帥。」