金曲30星光大道紅毯「配樂大有來頭」　創作者是他！

▲蔣榮宗為金曲30配樂。（圖／JMS蔣三省音樂公司提供）

記者關韶文／台北報導

現年23歲的音樂才子蔣榮宗，在國際音樂、影視與藝術跨界的優異表現，受到了第30屆金曲獎頒獎典禮承辦單位台視賞識，日前隆重邀請蔣榮宗為「金曲30」星光大道紅地毯打造國際級的配樂！

被媒體譽為原創音樂界最閃亮的明日之星、最具國際音樂創作人風範的蔣榮宗，創作的「金曲30」星光大道原創音樂果然不負期望，在作曲上匯集了國際級「星光大道」紅地毯新風格的創作元素；在器樂與製作編制上，更集結了好萊塢電影音樂混音大師、美國舊金山Sony Playstation專業錄音室、中國最頂尖的上海朴英弦樂團，以及台灣的專業音樂資源，用個人最佳原創音樂與國際資源為「金曲30」打造時尚紅毯音樂！

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▲▼蔣榮宗運用大量管弦樂，替星光紅毯增加氣勢。（圖／JMS蔣三省音樂公司提供）

蔣榮宗「金曲30」星光大道的原創音樂，即將於典禮當天的紅地毯一新觀眾耳目，此次創作的兩首創新曲目，分別是：「閃耀星光」(Brilliant Red Carpet)，以及「征服榮耀」(The Prize Conqueror)。「閃耀星光」屬於夏日的熱情風格，此曲主架構是流行電子音樂，運用顆粒形態的電子合成器，象徵紅地毯上的閃閃星光；另一首「征服榮耀」則是以電子合成器，加上時尚節奏與管弦樂的組合。

蔣榮宗表示，「此曲運用大量的管弦樂團配置，讓音樂有典禮莊重的氣氛感，時尚的節奏則使紅毯有時裝秀Ｔ台的氛圍，同時也將單一的音樂主題變奏與拆解，主題時而顯現、時而隱沒，古典與時尚的衝擊，呼應金曲30豐富且多元的曲目與獎項。」