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熱狗問「頑童到底有沒有解散？」　瘦子一句話曝合體關鍵！

記者蔡琛儀／台北報導

MC HOTDOG熱狗今天晚上舉辦「廢慾清」演唱會，頑童ＭJ116瘦子這回在熱狗北中南三場演唱會都擔任嘉賓，他一現身現場尖叫聲狂飆，兩人齊唱《就讓子彈飛》，以及當時兄弟本色時期的《FLY OUT》，更是讓歌迷都嗨翻。

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會瘦子擔任嘉賓。（圖／記者張一中攝）

▲▼熱狗演唱會找來頑童瘦子擔任嘉賓。（圖／記者張一中攝）

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▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會瘦子擔任嘉賓。（圖／記者張一中攝）

瘦子坦言非常緊張，因為他覺得自己80%會忘詞，信心只有20%，不過身為頭號粉絲的他覺得，可以站在熱狗旁邊表演就很開心了。

熱狗問起頑童現在是否真的單飛不解散，瘦子笑說：「不會解散啦，我們還是常一起活動，這樣感覺好像詐騙。」馬上被熱狗虧：「你們真的很像詐騙，我一直覺得你們好像解散了，但錢多的活動你們又照接。」瘦子又打趣說：「我們一開始有說，就是錢多才合體。」馬上讓熱狗點頭：「沒錯，我們敢承認怎麼樣！」

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會瘦子擔任嘉賓。（圖／記者張一中攝）

▲▼熱狗和瘦子默契無間，瞬間炸爆現場。（圖／記者張一中攝）

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會瘦子擔任嘉賓。（圖／記者張一中攝）

瘦子透露自己現在正在忙新專輯，熱狗則問：「你不是要變成影視巨星？」瘦子笑說：「對，拍電影之類，唱歌真的太累了。」熱狗則爆料小春和老婆呆寶靜也在各自準備新專輯，張震嶽也是，「只有大淵轉行做DJ，我有提醒他不要忘記自己是饒舌歌手。」因此他也正式宣布，等到自己專輯宣傳結束，就要來當大淵新專輯製作人，「我要督促他，當DJ露臉耍帥沒關係，但不要忘記你是木柵最屌的饒舌歌手之一！」

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