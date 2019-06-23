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品冠突擊發飲料「沒人發現」！ 下一秒他開大絕打破尷尬

記者蔡琛儀／台北報導

品冠將在暑假推出新專輯《幸福指南編輯部》，他日前突擊雜誌編輯部，穿制服戴口罩喬裝飲料外送員，不過他在出發前坦言最怕沒人認出他，「很怕驚喜變驚嚇。」實際到場後，只見他在雜誌社座位區一個個發送飲料，偶爾有幾名員工覺得怪異抬起頭，但多數人都太專心工作，辦公室一片安靜，還真的沒人在意他。

▲▼ 品冠。（圖／海蝶提供）

▲▼ 品冠突襲雜誌社編輯部，一開始竟完全沒人認出他。（圖／海蝶提供）

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▲▼ 品冠。（圖／海蝶提供）

品冠頓時內心想：「完了完了，這就是我最害怕的結果。」另一方面他也不斷自我安慰：「表示我隱藏得很好，我壓低聲音，語調完全就是一個外送員。」後來他決定自行破梗，才終於讓編輯部員工驚呼連連，讓品冠大笑：「沒想到你們這麼冷漠！」大家才紛紛解釋因為品冠口罩沒拿下來，雖然心裡懷疑，但覺得可能性不大，所以不敢貿然上前攀談，還有粉絲員工故意虧：「上半部太像冠佑。」

隨後品冠當場獻唱新歌《珍珠奶茶》，並開放現場點歌滿足現場觀眾，演唱經典歌曲《掌心》、《我以為》、《疼妳的責任》。有編輯部的男主管透露，女兒非常喜歡品冠，甚至還強迫老婆一起追星，追到後來母女倆都愛上品冠，但他不擔心家中地位不保，反而還跳出來力挺他說：「喜歡這麼陽光的男人，我完全不會擔心。」

▲▼ 品冠。（圖／海蝶提供）

▲▼ 品冠開心獲得該雜誌的雙封面。（圖／海蝶提供）

▲▼ 品冠。（圖／海蝶提供）

品冠日前為了宣傳首波主打歌《珍珠奶茶》，卯足全力拍攝一系列「珍珠奶茶」宣傳影片，首先在臉書上挑戰「六種方式吸珍珠奶茶」，以筆管麵、脆笛酥、蛋捲、海苔捲、四季豆、超巨竹輪等六種工具輪番上陣，還因演出太賣力，造成蛋捲插不進封膜不慎打翻飲料弄濕衣服的悲劇，最後登場的超巨竹輪，更是爆笑演出搏得滿堂喝采，讓歌迷笑虧他諧星魂上身，封他是「被歌聲耽誤的搞笑藝人」。而他也將在7月14日舉辦「幸福指南編輯部」專輯見面會，詳細資訊請密切鎖定品冠粉絲團和官方IG。

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