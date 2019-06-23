韓式烤肉必備「醃洋蔥」沾醬！在家自己做不用30分鐘

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

不知道有沒有注意，許多韓式烤肉店會有這道沾醬，像是最近在台北開的新村站著吃烤肉也有。這道小菜酸酸甜甜，配烤肉時非常清爽解膩，而其實這個在家自己做超簡單，我建議大家看完文章就可以去買洋蔥了！全部弄完（包括切洋蔥）應該不用半小時，超快速的！！

▲▼烤肉必備的醃洋蔥沾醬。（圖／記者黃士原攝）

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我固定都會醃一小桶一小桶，萬一在家吃烤肉時，就可以隨時拿出來配，畢竟這種醃的東西不是隨醃隨吃，但我們家可能是說烤肉就烤肉 XDDDDDD

做法：

1. 買一網洋蔥，我這照片裡差不多是六顆大的洋蔥，把洋蔥切塊，丟到大盆子裡

2. 把三根紅辣椒切段，一起丟到盆子裡（我有加綠色的韓國青陽辣椒）

3. 把水3杯，醬油1.5杯，紅糖1杯，白醋1杯，一起倒到鍋子裡煮滾，一滾就關火（要在旁邊注意喔～不然會冒出來）杯子我是用小馬克杯，一杯是250ml

4. 把煮好的調料倒進大盆子裡，蓋住洋蔥們

5. 我會用個盤子倒扣，洋蔥才不會一直浮起來泡不到醬汁

6. 放涼以後把洋蔥連湯汁裝保鮮盒放冰箱即可

過個兩三天拿出來吃就超美味了！如果快吃完，我會把醬汁拿出來再使用一次，第二次煮過以後，剩下的醬汁就會丟掉了。拿出來吃的時候記得用乾淨乾燥的瓢子挖喔，才不會壞掉，超簡單又好吃，推薦大家可以做看看，配烤肉真的是100分！！

（以上圖片由太咪拍攝提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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