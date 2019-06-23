ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓式烤肉必備「醃洋蔥」沾醬！在家自己做不用30分鐘

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

不知道有沒有注意，許多韓式烤肉店會有這道沾醬，像是最近在台北開的新村站著吃烤肉也有。這道小菜酸酸甜甜，配烤肉時非常清爽解膩，而其實這個在家自己做超簡單，我建議大家看完文章就可以去買洋蔥了！全部弄完（包括切洋蔥）應該不用半小時，超快速的！！

▲▼新村站著吃烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲▼烤肉必備的醃洋蔥沾醬。（圖／記者黃士原攝）

▲▼新村站著吃烤肉。（圖／記者黃士原攝）

請繼續往下閱讀...

我固定都會醃一小桶一小桶，萬一在家吃烤肉時，就可以隨時拿出來配，畢竟這種醃的東西不是隨醃隨吃，但我們家可能是說烤肉就烤肉 XDDDDDD

做法：

1. 買一網洋蔥，我這照片裡差不多是六顆大的洋蔥，把洋蔥切塊，丟到大盆子裡

2. 把三根紅辣椒切段，一起丟到盆子裡（我有加綠色的韓國青陽辣椒）

▲配烤肉必備的醃洋蔥作法。（圖／太咪提供）

3. 把水3杯，醬油1.5杯，紅糖1杯，白醋1杯，一起倒到鍋子裡煮滾，一滾就關火（要在旁邊注意喔～不然會冒出來）杯子我是用小馬克杯，一杯是250ml

▲配烤肉必備的醃洋蔥作法。（圖／太咪提供）

4. 把煮好的調料倒進大盆子裡，蓋住洋蔥們

▲配烤肉必備的醃洋蔥作法。（圖／太咪提供）

5. 我會用個盤子倒扣，洋蔥才不會一直浮起來泡不到醬汁

▲配烤肉必備的醃洋蔥作法。（圖／太咪提供）

6. 放涼以後把洋蔥連湯汁裝保鮮盒放冰箱即可

過個兩三天拿出來吃就超美味了！如果快吃完，我會把醬汁拿出來再使用一次，第二次煮過以後，剩下的醬汁就會丟掉了。拿出來吃的時候記得用乾淨乾燥的瓢子挖喔，才不會壞掉，超簡單又好吃，推薦大家可以做看看，配烤肉真的是100分！！

（以上圖片由太咪拍攝提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多太咪專欄文章

害羞！平時是裁縫師 當她關掉縫紉機後…　秒變超性感辣模(更新1)

推薦閱讀

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

金剛帶梁云菲蜜遊香港！　「前女友」世紀同框：阿嫂好正啊

金剛帶梁云菲蜜遊香港！　「前女友」世紀同框：阿嫂好正啊

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

E罩杯女星錄影被吃豆腐！　男「從後面來」一伸手她崩潰：很噁心

E罩杯女星錄影被吃豆腐！　男「從後面來」一伸手她崩潰：很噁心

小亨堡曝黑人夫妻私下一面！當保姆4年「飛翔是我家人」：沒想過要離開

小亨堡曝黑人夫妻私下一面！當保姆4年「飛翔是我家人」：沒想過要離開

掰了千億李澤楷8年…梁洛施爆懷4胎！　慶31歲網驚「摸肚舉動」

掰了千億李澤楷8年…梁洛施爆懷4胎！　慶31歲網驚「摸肚舉動」

蔡依林「穿維密睡衣」被拍羞爆！　一站燈光下…網放大驚喊：是透明的

蔡依林「穿維密睡衣」被拍羞爆！　一站燈光下…網放大驚喊：是透明的

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

金剛帶梁云菲蜜遊香港！　「前女友」世紀同框：阿嫂好正啊

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

E罩杯女星錄影被吃豆腐！　男「從後面來」一伸手她崩潰：很噁心

小亨堡曝黑人夫妻私下一面！當保姆4年「飛翔是我家人」：沒想過要離開

掰了千億李澤楷8年…梁洛施爆懷4胎！　慶31歲網驚「摸肚舉動」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

韓式烤肉, 沾醬, 醃洋蔥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王大陸「黑色羽毛裝」撞臉《死亡筆記本》死神！網狂推：嚇死我
  2. 上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友
  3. 金剛帶梁云菲蜜遊香港！　「前女友」世紀同框：阿嫂好正啊
  4. 修杰楷機場控訴「遭賈靜雯無視」！　老婆沉默不回話…原因曝光
  5. 允浩拍照總是比讚？　藏洋蔥原因「爺爺臨終前手勢」：想讓他看到
  6. 小亨堡曝黑人夫妻私下一面！當保姆4年「飛翔是我家人」：沒想過要離開
  7. AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕
  8. E罩杯女星錄影被吃豆腐！　男「從後面來」一伸手她崩潰：很噁心
  9. 裵珍映撒嬌：你們不要笑我～狂對鏡頭親親！公開新男團出道時間
  10. 熱狗問「頑童到底有沒有解散？」　瘦子一句話曝合體關鍵！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366