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美女主播陳家頤婚紗照首曝光　王李中彥七月迎娶美嬌娘

記者蕭雅玲／台北報導

台視主播陳家頤與採訪中心副主任王李中彥，交往8年將於七月結婚，兩人因工作相識，所以日前拍婚紗，特地選在公司大門廣場拍照。陳家頤去年以《驚奇！博物館》拿下金鐘獎自然科學紀實節目主持人獎，上台領獎時對著王李中彥甜喊：「可以結婚了！」戀情才曝光，而幸福的婚紗照也在今（22日）首曝光。

▲▼陳家頤、王李中彥。（圖／台視）

▲陳家頤與王李中彥在公司拍婚紗。（圖／台視）

陳家頤與李中彥陳嘉的兩人堪稱神鵰俠侶，小倆口從2017年在公司尾牙高調求婚放閃，工作忙碌的兩人婚宴日期直到今年才終於敲定七月底，並選在台視拍攝一系列婚紗照，臉上藏不住幸福神情的陳家頤感性透露：「台視在我們人生當中佔有非常重的份量，要非常感謝黃崧董事長願意把場地借給我們拍婚紗，讓我們留下難忘回憶。」

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▲▼陳家頤、王李中彥。（圖／台視）

▲陳家頤與王李中彥高難度拍婚紗照。（圖／台視）

而兩人也大方公開絕美婚紗照，其中有挑戰高難度的「飄浮婚紗」，王李中彥表示當初的構想，是希望把婚紗照與職業作結合，一種「control everything」的概念，而身為「飄浮婚紗」的苦主陳家頤表示，因為拍攝須用小木箱撐在身體下方，並用全身的力量Hold住。

▲▼陳家頤。（圖／台視）

▲美女主播陳家頤七月嫁給王李中彥。（圖／台視）

她笑說：「這真的很高難度，練了3個月棒式運動加強腹部力量，雖然我平常不愛運動、但還是拼了！」但她也甜讚未婚夫：「他很貼心、只要攝影師一喊卡，他就會馬上抱住我的身體，深怕我摔下去受傷。」言談間滿是新嫁娘的喜悅之情。

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