喜歡《一個巨星的誕生》必看《鏗鏘玫瑰》！女主角首讀劇本就噴淚

記者林映妤／台北報導

繼《一個巨星的誕生》、《波希米亞狂想曲》之後，又一部備受期待的音樂電影《鏗鏘玫瑰》（Wild Rose，前譯《老娘是天后》），該片描述平凡單親媽媽想成為鄉村天后的追夢歷程，女主角潔西伯克利（Jessie Buckley）首次讀劇本就忍不住感動落淚！

編劇妮可泰勒耗時8年才完成《鏗鏘玫瑰》劇本，她透露最初的靈感，是看到電視上的歌唱比賽，「某個週六夜，我看到一個歌唱真人才藝秀，其中有位女性擁有天籟嗓音，但因為她有5個小孩，讓她無法追求歌手夢。這讓我思考，她究竟應該發揮才華，追求她的夢想？還是應該負起照顧孩子的責任，放棄追夢？這個無解習題讓我非常著迷，於是，本片女主角的雛型也跟著應運而生。」

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▲《鏗鏘玫瑰》潔西伯克利首讀劇本就落淚。（圖／采昌提供）

潔西伯克利表示，首次讀劇本就忍不住感動落淚：「這是一個真誠又非常重要的故事，充滿社會與政治寓意，讓我十分感動。這個角色充滿人性與生命力，她並不完美，卻讓我產生共鳴。我認為《鏗鏘玫瑰》主要想講的是被社會邊緣化、拒於門外的平凡小人物，他們或許曾有夢想，卻從來沒機會鼓起勇氣。希望本片能獻給經常被遺忘或被拒絕的人們，並藉此湧生追求夢想的勇氣。」

值得一提的是，電影在去年多倫多影展引爆熱潮之後，現在也相繼入選台北電影節、翠貝卡影展、舊金山影展等各大國際影展，並在「爛番茄」獲得新鮮度高達89%，《太陽先驅報》更直言：「如果你喜歡《一個巨星的誕生》，那你一定要看《鏗鏘玫瑰》！」

《鏗鏘玫瑰》7月12日上映。

▲▼《鏗鏘玫瑰》單親媽媽追歌手夢。（圖／采昌提供）

