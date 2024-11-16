方志友9歲女兒「跟她越長越像」！被拍0偽裝側臉 千人驚艷：神基因

記者潘慧中／綜合報導

方志友與楊銘威婚後育有一對兒女，近年鮮少公開小孩零馬賽克的正臉照，直到15日才曝光9歲女兒Mia的側面、正面遮半臉的照片，母女相似程度讓不少粉絲驚呼：「太像了！」

▲Mia側臉激似方志友。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



照片中，可以看到方志友和Mia換了不少套母女裝，兩人都穿著棕色喇叭褲搭配藍色背心，內搭黑色長袖，簡約大方又不失設計感。母女倆站在異國街頭，被拍下親密互動的瞬間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Mia和方志友穿母女裝。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



除此之外，方志友和Mia還一起穿上白色針織毛衣和棕色長裙，散發濃厚的冬日氛圍。光線從窗戶透進來，營造出靜謐氛圍，與母女互動的畫面形成溫馨對比。

▲Mia和媽媽方志友的感情很好。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



不只這樣，方志友還曝光了一對兒女站在一個金屬半球裝置上的玩樂照，以及Mia只露出眼睛的照片，但就算有遮住半張臉，但女兒明顯和她長得越來越像，完美遺傳神基因，吸引破千人按讚。

▲Mia和方志友越長越像。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）