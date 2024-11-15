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蔡康永驚訝理科太太「離婚後沒改名」！　本人大方解答原因

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber理科太太2021年與前夫不歡而散，近來頻道也已經沒有繼續更新，14日她睽違10個月終於更新了頻道，上傳了與蔡康永的訪談影片，影片一開頭就可以看到她熟悉的開場白「HI大家今天過得好嗎？歡迎回到理科太太」，接著自嘲「我差點忘記講這句話」。

▲理科太太睽違10個月更新頻道，上傳訪問蔡康永的影片。（圖／翻攝YouTube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲理科太太睽違10個月更新頻道，上傳訪問蔡康永的影片。（圖／翻攝YouTube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

由於已經與前夫離婚多年，蔡康永好奇問「妳現在還叫理科太太嗎？我為了禮貌，都叫妳理科耶」，對此，理科太太也大方表示「對啊，沒有什麼好改變的」，明明是蔡康永受訪，他卻忍不住不斷提問「所以妳這麼久不更新是什麼意思？」理科太太則回答「很認真在工作，只是沒有拍出來而已，找到一個機會，請康永哥來幫我頻道開光一下，我就繼續再把它錄下去」。

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▲理科太太睽違10個月更新頻道，上傳訪問蔡康永的影片。（圖／翻攝YouTube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲理科太太認為沒必要改名。（圖／翻攝YouTube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

蔡康永幽默表示「找我開光不一定會很順利，大家會看你怎麼訪問我」，這也不禁讓人聯想起他前陣子同時上了阿滴、博恩、百靈果的頻道宣傳新書，3段訪問被拿出來比較、批評的風波，蔡康永繼續發問道「妳以前的訪問會接受大家的評價嗎？」理科太太則繼續自嘲與前夫的一連串爭端，直言「大家評價的是我私生活的事情」。

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