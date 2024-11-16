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曾智希難得深V「超兇車頭燈外露」！解放0肩帶 事業線根本包不住

記者潘慧中／綜合報導

曾智希儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一張燦笑側拍照，「我會繼續帶著笑容走下去」，但網友目光都忍不住聚焦在豐滿上圍。

▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希難得深V穿超兇！（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

照片中，可以看到曾智希放下一頭中分長髮，化上精緻妝容。當髮型師幫忙整理頭髮時，她露出甜美笑容，眼睛瞇成彎月狀，模樣十分迷人，「愛笑的人運氣都很好。」

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▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希認為「愛笑的人運氣都很好」。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

只不過，粉絲的眼睛完全無法從曾智希的好身材挪開。只見她穿著米色禮服，相當映襯她的白皙肌膚，深V剪裁更是完美襯托出渾圓半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

▲▼曾智希的身材本來就很勻稱。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

好友謝承均看完開玩笑說「都沒對我這樣笑」，閨蜜林萱瑜則直誇「這摸漂亮」。然而，曾智希其實想藉此燦笑照謝謝愛她的人，「因為有你們，我才能堅持在這條路上不放棄，即使有時候會被突如其來的惡意打趴在地上，但因為你們，讓我繼續相信這個世界還是有好多好人。」

曾智希IG全文：

愛笑的人運氣都很好
今天是幸福的一天
身邊有好多愛我的人
我真的很幸運
因為有你們
我才能堅持在這條路上不放棄
即使有時候會被突如其來的惡意打趴在地上
但因為你們
讓我繼續相信這個世界還是有好多好人
我會繼續帶著笑容走下去·͜·

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