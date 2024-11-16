丁禹兮虞書欣《永夜》沒吻戲挨轟！「未播出親嘴畫面」外洩　他親回應

記者田暐瑋／綜合報導

虞書欣、丁禹兮主演的古裝劇《永夜星河》播出後熱度一路飆升，如今已播到第26集進入尾聲，劇情白熱化，不過慕聲和妙妙已經確認彼此心意，卻還沒有吻戲，引來大批劇迷崩潰，「我要看妙妙子期親嘴」、「王一栩（製片人）你給我出來」，而對於全劇無吻戲，丁禹兮本人也回應了。

▲《永夜星河》爆紅。（圖／翻攝自永夜星河微博）



《永夜星河》丁禹兮終於向虞書欣告白，小倆口從曖昧昇華成戀人大方放閃，卻都僅止於抱抱牽手，即便是拍了「床戲」，也都只是兩人臉貼近深情對望，遲遲沒有親上嘴，讓網友心急表示「沒有吻戲的電視劇就像火鍋沒有辣椒」、「等了半天才發現根本沒有吻戲」、「來個人告訴我不是真的」。

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▲《永夜星河》沒吻戲，最親密橋段只有臉靠近。（圖／翻攝自永夜星河微博）



《永夜星河》身為古裝偶像劇卻罕見沒有吻戲，一度登上熱搜關鍵字，更有粉絲直接用AI後製，擅自將兩人的「床戲」加入互吻片段，畫面相當逼真，「這才是真正的AI造福人類」、「系統大人有的是手段和力氣」，還有觀眾建議可以回頭看丁禹兮、虞書欣之前合拍的《月光變奏曲》，笑說：「裡面親了30幾次一次補回來！」

▲粉絲AI後製吻戲。（圖／翻攝自微博）

對於《永夜》沒有吻戲，丁禹兮近日受訪時也回應此事：「我覺得情愫這個東西，不只是代表親上了，或者說是親的怎麽樣，情愫是在於如果表達出來了，不一定親上的話，我們就會選擇更多的方式去呈現它，而不是最直白的親的（或）不親的。」

▲丁禹兮回應親密戲。（圖／翻攝自微博）