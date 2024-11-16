快訊／畢書盡不忍了！澄清「寵物去處」　痛訴遭中傷：收回8年真心

記者吳睿慈／台北報導

歌手畢書盡近日來前女友指控劈腿、忘恩負義、撕破臉前東家，連日以來飽受攻擊，他沉澱兩天，16日首度出面一一回應網路上不實謠言，強調「我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。」至於女方斥責他棄養寵物，他正面表示：「我從未棄養過寵物，我也相信他現在的主人給了他滿滿的愛！」未來將委任律師蒐證提告，將為了保護家庭而站出來。

▲畢書盡強調「我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的」。（圖／記者黃克翔攝）



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畢書盡與前女友感情糾葛8年，他解釋，「曾經的我，被要求對感情生活必須低調，不希望我對外公布，以至於不論是談戀愛、分手、有了新的對象、甚至開心的求婚跟老婆訂婚等等，一般人必經的人生歷程，我都沒機會和關心我的人分享，直到結婚才直接公佈。」最終卻造成誤會，在未說明清楚的狀況下，一段無中生有的網路故事瘋傳，「傷害我也傷害我的家人」。

文內，畢書盡強調「我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。這是首先我希望大家不要再對她有任何誤解。」他不願妻子背上莫名誤解與罵名，「對於曾經付出過的真心，我會收回但不會後悔。唯一後悔的是，讓兩個不適合的人，分分合合八年之久。這中間的所有沒有對外說明的事情，留下了讓人攻擊的話柄。」為了保護家人決定站出來。

除了感情問題，畢書盡也遭到指控棄養寵物，他說明原委，「當初我和前女友前後共養了四隻狗狗，其中有領養狗狗，也有工作人員送養的狗狗。」兩人分手之後，各自照顧一隻，剩下的2隻則是交給他所信任的當兵學長，「因為當時的我，分手之後只有自己一個人，真的無法同時照顧這麼多小狗，我非常清楚記得學長的太太還是跟前任一起來家裡接走小狗的時候，我真心為他們有了好的主人覺得欣慰，不用每天守著空蕩蕩的家等我回去。」

▲畢書盡對外發聲。（圖／記者黃克翔攝）

後來工作與家庭忙碌，他與學長較少聯絡，雖然男方期間發生了一點私人事情，但他仍叮嚀「好好安排小狗的後續照顧」，他坦言「已經交託給別人，我也不再有立場要求對方怎麼做才對，但我從未棄養過寵物。我也相信他現在的主人給了他滿滿的愛，也真的很感謝。」

沉澱2天對外發聲，畢書盡承諾未來會用更好的音樂、表演帶給大家好作品，「其他那些無中生有捏造出來的謊言，我不會一一回應，我會交由委任律師蒐證處理。那些躲在鍵盤後面，惡意的傷害，必須負起法律責任。」提告酸民絕不寬貸。

畢書盡社群網站全文：

在和前公司的合約事件被媒體報導之後，這兩天的心情非常複雜，有這麼多惡意的中傷，這時候忽然冒出來。原先寫著純屬虛構的網路文章，也突然指名道姓的攻擊我，不但傷害到我，更傷害到我的家人，甚至那麼小的孩子，讓我覺得不能再忍讓了。



我從來不想成為那種分手後，互相指責對方不是的人。所以對於日前網路上所謂『前女友』寫的『小說』，我不做任何評論。



曾經的我，被要求對感情生活必須低調，不希望我對外公布，以至於不論是談戀愛、分手、有了新的對象、甚至開心的求婚跟老婆訂婚等等，一般人必經的人生歷程，我都沒機會和關心我的人分享。直到結婚才直接公佈。



在從未說明清楚，遮遮掩掩的情形之下，造成了現在任何人都可以無憑無據的捏造一段似是而非的『故事』，傷害我也傷害我的家人。



我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。這是首先我希望大家不要再對她有任何誤解。



交往一段時間後，我提出共組家庭的想法，婚後有了我最愛的冰冰，這些，都是一對平凡夫妻的日常。我數度向前公司要求好好的對粉絲說明，都被拒絕。當外界開始誤會的時候，前公司只告訴我，「那些謠言不要理會就會過去，懂得委屈就是贏家」。



但是沒有，從那時到現在，那些誤解甚至演變成惡意攻擊，從來都沒有過去。



說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。



對於曾經付出過的真心，我會收回但不會後悔。



唯一後悔的是，讓兩個不適合的人，分分合合八年之久。這中間的所有沒有對外說明的事情，留下了讓人攻擊的話柄。



也因此這一次，我需要更堅決的出來保護我愛的人、我的家庭。



再來我認為需要說明的部分，是關於網路上流傳的寵物問題。



我從未棄養過小狗。



當初我和前女友前後共養了四隻狗狗，其中有領養狗狗，也有工作人員送養的狗狗。



這四隻小狗，在我們分手之後，各自照顧一隻。其中兩隻交給我信賴的當兵學長，因為當時的我，分手之後只有自己一個人，真的無法同時照顧這麼多小狗，我非常清楚記得學長的太太還是跟前任一起來家裡接走小狗的時候，我真心的為他們有了好的主人覺得欣慰，不用每天守著空蕩蕩的家等我回去。這之後因為工作和家庭的忙碌，我和學長也少聯絡，在他聯絡我時，他自己發生一些私人事情，當時我還請他要好好的安排小狗的後續照顧。但因為飛來飛去沒時間多問，而且因為已經交託給別人，我也不再有立場要求對方怎麼做才對，但我從未棄養過寵物。



我也相信他現在的主人給了他滿滿的愛，也真的很感謝。



以上是此時此刻我想跟大家分享的心情，請歌迷們不要為我擔心，我很好，我會用我愛的音樂和表演繼續帶給大家好的作品。



其他那些無中生有捏造出來的謊言，我不會一一回應，我會交由委任律師蒐證處理。那些躲在鍵盤後面，惡意的傷害，必須負起法律責任。