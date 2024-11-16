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篠崎泫被罵半年「跟毒蟲在一起」不忍了！交往Toyz關鍵曝：我很簡單

記者潘慧中／綜合報導

台日混血女星篠崎泫5月認愛網紅Toyz，遺憾的是，雖然男友已因販售大麻菸彈而入監接受懲處，她依然一直被懷疑也有吸毒、被質疑「怎會跟毒蟲在一起」。對此，她決定在16日凌晨親上火線回應。

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫認愛半年以來一直被罵，16日凌晨決定回應。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫在Instagram限時動態上傳一張截圖，是網友質問她的留言：「為什麼會跟那種吃毒的人在一起，妳應該也有玩，只是沒驗妳而已，好好一個女孩，怎麼會變這樣，從小就辛苦過來的人，怎會跟毒蟲在一起！」

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▲▼Toyz和篠崎泫5月認愛。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自Instagram／hsyan0625）

面對社群平台充斥著類似的留言，篠崎泫決定不再忍耐，主動出面澄清，「我本人從來沒觸碰過任何毒品，也願意接受任何的檢驗 最好是可以檢驗到一輩子的那種，我絕對是一輩子0.0001毫克都不曾有。」

篠崎泫解釋，雖然從小到大待過許多複雜的環境，也沒受過管教，但她從未抽過菸，連電子菸也沒有，即便在合法國家也沒碰過毒，也完全不會賭博，「我不會因為我待在怎樣的環境、身邊的人如何就受到影響，我如果這麼容易被影響，以我的成長環境，我人早就不在這了。」

▲篠崎泫從未因為身處複雜環境就吸毒。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

雖然很多人的價值觀是「什麼鍋配什麼蓋」，雖然不符合部分網友的期待，但篠崎泫認為「我只是很簡單的選擇了一個愛我的人」，即便有人覺得這是錯的，她也願意為自己的選擇付出代價。

篠崎泫只希望網友的戰火不要延燒到無辜的家人和廠商，「他們都是無辜的，我也沒有做過什麼犯法的事，隨時可以接受任何檢驗，以後也會繼續嚴以律己。」

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫發完澄清文後解釋自己只是在練習「不要壓抑」。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫知道無論說什麼都是多餘的，即便主動檢驗自證清白，想罵的人還是會繼續罵，「我沈默也罵，說出來也罵，好像我呼吸都是錯的，那我還不如錯得真實點。」

篠崎泫IG全文：

首先，我本人從來沒觸碰過任何毒品
也願意接受任何的檢驗 最好是可以檢驗到一輩子的那種
我絕對是一輩子0.0001毫克都不曾有

從小到大 待過很多複雜偏差的環境
成長一路上也沒受過什麼管教跟約束
但我仍然至始至終一口菸沒抽過（包括電子菸都不會）、
一口毒沒碰過（即使到合法國家 身邊人在享受我也不曾加入過）、
賭博也完全不會（連正常人會有的小賭怡情也完全沒有任何興趣）

我的青少年時期 身邊曾經充斥著各種龍蛇混雜的人
也曾為了省錢住過分租套房 好幾晚全屋子都在吸☠️開趴音樂動茲動茲
我一個人鎖在房間讀我的書（後來他們有被警察抓走）
我只是想表達 我不會因為我待在怎樣的環境、身邊的人如何就受到影響
我如果這麼容易被影響 以我的成長環境 我人早就不在這了

我知道很多人的價值觀會覺得
妳跟怎樣的人在一起 妳就是怎樣的人 什麼鍋配什麼蓋
這半年來 很多人把所有恨發洩在我身上
詛咒我全家吃毒吃死 罵我垃圾 叫我去死 我都接受了

但我只是想說 也許我不符合你們的期待
我認為我只是很簡單的選擇了一個愛我的人
但你們認為我這就是犯下了滔天大罪 我接受並為我的選擇付上代價

但希望這些贈恨我的人類可以攻擊我就好
不要詛咒我的家人、也不要到願意給我機會的廠商貼文底下洗版
他們都是無辜的 我也沒有做過什麼犯法的事
隨時可以接受任何檢驗 以後也會繼續嚴以律己

我知道我說什麼好像都是多餘的
即便我去檢驗自證清白 會罵的人還是會繼續罵
我沈默也罵 說出來也罵 好像我呼吸都是錯的
那我還不如錯得真實點

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

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