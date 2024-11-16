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61歲陳雷突消失歌壇　最新近況曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

由屏東縣政府文化處舉辦的「2024客家生活藝術節狂客音樂祭」於11月23、24日兩天舉行，首度登場的「狂客音樂祭」由金曲歌王羅文裕領軍金曲歌后彭佳慧 、陳雷、黃明志、戲劇男神温昇豪、草屯囝仔、旺福、潮州土狗、吉那罐子、Yappy、A_Root同根生與Jhall樂團等，兩天共計有12組歌手，將輪番站上屏東舞台嗨唱。

▲▼ 《2024客家生活藝術節狂客音樂祭》。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲陳雷難得露面開唱。（圖／屏東縣政府文化處提供）

近年生活重心都在含飴弄孫的台語歌王陳雷則表示很感謝受邀，台語歌手參加客家生活藝術節演唱，感覺很新鮮，很期待難得的初體驗，除了熱唱外，陳雷笑說來屏東一定要吃萬巒豬腳，這次絕不錯過，此次演出本土風格再加上在地味，一定讓大家驚艷。 

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而羅文裕近日也開心分享老婆再懷第三胎的心情，直呼非常意外的驚喜，「我有孩子王的體質，雖然養孩子不容易，但我們很期待添丁，剛好可以組一個樂團了！」他身為活動策展人，笑說就是閒不下來，喜歡挑戰，很感謝好友彭佳慧、温昇豪第一時間的力挺，也對陳雷、黃明志等人參與表達感激之情。

▲▼ 《2024客家生活藝術節狂客音樂祭》。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲羅文裕擔任本次活動策展人。（圖／屏東縣政府文化處提供）

而身為屏東在地人的金曲歌后彭佳慧，分享從年輕到現在，每次心中有憂愁煩惱、生活遇到困難、挫折與分享喜悅等等，第一個想到就是與屏東的家人妹妹分享，「屏東對我而言已經是精神上的依靠！」至於美食，彭佳慧說每次回屏東最想吃表妹經營麵店的米苔目、粄條。才剛結束高雄個唱的黃明志直呼，屏東的氣候跟家鄉很相近，感到很親切，「等我巡迴個唱最後一站馬來西亞結束後，將立即來台，準備站上屏東舞台開唱。

▲▼ 《2024客家生活藝術節狂客音樂祭》。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲▼彭佳慧和黃明志力挺活動。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲▼ 《2024客家生活藝術節狂客音樂祭》。（圖／屏東縣政府文化處提供）

難得出席演唱活動的温昇豪表示很開心參加狂客音樂祭，平日工作忙碌，難得受邀到屏東演出，還可以回去看看父母，心情特別好，温昇豪說：「其實我是半路才學的客家話，能夠有機會多接觸，展現自己的母語，甚至演出，真的覺得很棒，我也會首度演唱我主演的戲劇《茶金》的客家歌曲，希望大家會喜歡，當然也不會錯過我最愛的美食客家粄條！」

▲▼ 《2024客家生活藝術節狂客音樂祭》。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲温昇豪難得開金口。（圖／屏東縣政府文化處提供）

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