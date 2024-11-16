網友搭經濟艙驚呼「巧遇金城武」！　留鬍毛帽側臉激帥…網揭真相

記者張筱涵／綜合報導

金城武淡出演藝圈多年，今年才被陳昇說近來都忙著種田，可見過著愜意悠閒的生活。不過，一名大陸網友在小紅書以標題「在京滬出差航班上偶遇金城武」發文，並附上一張留著鬍子的男子側臉照，引發網友熱烈討論。

▲金城武。（圖／甲上提供）



該網友以「竟然在京滬出差航班上偶遇金城武」為題分享照片，畫面中，一名男子頭戴毛帽、身穿格紋西裝，擁有高挺鼻子與濃密鬍渣，神似金城武。不過其實只是網友覺得很像，隨即在內文講出真相：「是不可能的啦哈哈，但真的好像金城武和高以翔，又高又壯，要不是坐在經濟艙我就信了。」

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▲網友聲稱偶遇金城武，結果其實不是。（圖／翻攝自小紅書）



由於標題非常吸引人，很快就吸引大批網友湧入留言，「我還真信了，真的好像」、「他不可能坐經濟艙啦」、「唉，被忽悠了，最近好想金城武啊，他什麼時候能再出來？」也有人開玩笑說：「這個人肯定不是金，而是鐵。」

然而，有眼尖網友指出，照片中的男子其實是大陸演員倪寒盡，從他9日分享的照片中可見有疑似同款的帽子，且側臉對比下來真的非常像。他曾演過《明月照我心》和《樓下女友請簽收》等劇，雖未大紅大紫，但憑藉深邃五官與高挺鼻樑，也是有一群死忠影迷。

▲倪寒盡。（圖／翻攝自微博／倪寒盡）