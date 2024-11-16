辣模淚爆遭侵犯偷拍「男藝人群組瘋傳」！受害女達30人　下藥被撿屍

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辣模若熙淚爆遭侵犯偷拍「男藝人群組瘋傳」！受害女達30人　下藥被撿屍

記者田暐瑋／綜合報導

台俄混血女模王若熙（王嘉蒂、Rara）外型亮眼、身材高挑火辣，她透露曾遭遇性侵並被拍下不雅照片，照片被散布到各種社交群組中，且該群組中還有男藝人在內，受害女性至少有2、30人，講到激動處一度哭了出來。

▲若熙自爆遭性侵遭遇。（圖／翻攝自若熙臉書）

▲若熙自爆遭性侵遭遇。（圖／翻攝自若熙臉書）

王若熙在節目《單身行不行》中透露曾被性侵的經歷，當時她為了喜歡的男生，放棄了成員女團的夢想，選擇到對方的公司擔任經紀人，一次聚會她看到男方送別的女生回家，傷心之下答應讓另一名男性送回家，由於同行的還有其他男女，其中一名男子認識了8、9年，以為安全無虞卻被下藥，醒來後發現人在一間錄音室，衣衫不整已遭到侵犯，惡狼還壓在自己身上，她拼命掙扎奪門逃出。

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▲若熙自爆遭性侵遭遇。（圖／翻攝自若熙臉書）

▲若熙自爆遭性侵遭遇。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

事件發生後，王若熙長時間不敢對外說明真相，直到某日接到心儀男生的訊息，告知她當晚遭侵犯的照片已在社交群組中流傳，該群組還有男藝人，受害女性總數達2、30人，給她帶來嚴重的心理創傷，向父母哽咽道歉，性格因此大為改變，最後在專業心理諮詢的幫助下，才逐漸從低潮中走了出來。

▲若熙自爆遭性侵遭遇。（圖／翻攝自若熙臉書）

▲若熙自爆遭性侵遭遇。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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